संजू सैमसन के शॉट से चोटिल हुए अंपायर रोहन पंडित... घुटने पर जोर से लगी गेंद, VIDEO

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को पहले बैटिंग के लिए आना पड़ा.
भारतीय टीम के लिए इस मैच में नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड थे. शुभमन की जगह संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. सैमसन ने 37 और अभिषेक ने 34 रनों का योगदान दिया. संजू ने इस मैच में एक ऐसा शॉट मारा, जिससे मैदानी अंपायर रोहन पंडित चोटिल हो गए.
यह पूरा वाकया भारतीय पारी के 9वें ओवर में हुआ. उस ओवर में गेंदबाज डोनोवन फरेरा ने ऑफ स्टम्प के आसपास फुल लेंथ की गेंद फेंकी. सैमसन पीछे हटे और गेंद को सीधा फरेरा की तरफ जोर से मार दिया. फरेरा ने दोनों हाथों से कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथों से फिसल गई और सीधे जाकर अंपायर रोहन पंडित के घुटने पर जा लगी. गेंद लगते ही रोहन पंडित दर्द से कराहते हुए कुछ कदम चले और फिर नीचे बैठ गए, जबकि गेंद लुढ़कते हुए लॉन्ग-ऑन की तरफ चली गई.
साउथ अफ्रीका के फिजियो सबसे पहले मैदान में आए, उनके पीछे भारतीय टीम के फिजियो भी पहुंचे. दोनों मिलकर अंपायर की जांच करने में जुटे. इस दौरान मैजिक स्प्रे लगाया गया. हर्षित राणा भी कुछ तरल पदार्थ (ड्रिंक्स) लेकर आए. चौथे अंपायर भी स्थिति पर नजर रखे हुए थे. कुछ देर बाद रोहन पंडित धीरे-धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए. सैसमन ने भी अंपयार का हाल-चाल जाना और और माफी मांगते हुए उनकी पीठ थपथपाई क्रिकेट के मैदान पर कभी कभार ही ऐसा देखने को मिलता है जब मैदान पर अंपायर को चोट लगती है.
पांचवें टी20 में भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.
पांचवें टी20 टी20 में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ओटनील बार्टमैन और लुंगी एनगिडी.