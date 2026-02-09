'हम भारत के साथ खेलने को तैयार', सलमान मिर्जा ने बताई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की प्लानिंग

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सलमान मिर्ज़ा ने सोमवार को कहा कि टीम पूरे टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और अगर पाकिस्तान सरकार अनुमति देती है तो वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार है. मंगलवार को अमेरिका (USA) के खिलाफ होने वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सलमान मिर्ज़ा से भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर टीम के भीतर बातचीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि इस पर फैसला सरकार का होगा.

और पढ़ें

32 वर्षीय मिर्ज़ा ने कहा, हम पूरे टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. हमें जिस भी टीम के खिलाफ खेलना होगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे. भारत के खिलाफ खेलने या न खेलने का फैसला सरकार का है. हमें जो कहा जाएगा, हम वही करेंगे.'

यह भी पढ़ें: ICC ने नहीं मानी पाकिस्तान की कोई शर्त, दिया फाइनल अल्टीमेटम, बांग्लादेश को भी झटका

हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल टीम का पूरा ध्यान अमेरिका के खिलाफ होने वाले मुकाबले पर है, जिसने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर किया था.

क्या बोले पाकिस्तानी गेंदबाज मिर्जा

मिर्ज़ा ने कहा, हम एक-एक मैच पर फोकस कर रहे हैं. अभी हमारा ध्यान अगले मैच पर है. 15 तारीख को भारत के खिलाफ मैच को लेकर सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके मुताबिक खेलेंगे.

Advertisement

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ से भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला वापस लेने का अनुरोध करने वाले हैं. PCB के एक सूत्र के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपील के बाद नक़वी यह कदम उठाने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: एक मैसेज, रात की फ्लाइट और 5 घंटे की सीक्रेट मीटिंग, वर्ल्ड कप से OUT बांग्लादेश को क्यों मिला लाहौर का न्योता

अमेरिका को हल्के में नहीं लेगा पाकिस्तान

दो साल पहले खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर सबको चौंका दिया था. उस हार को लेकर पूछे जाने पर मिर्ज़ा ने कहा, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है. वह बीती बात है. हम उससे सीख सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान आगे के मैचों पर है. टीम अच्छी तैयारी कर रही है.

उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम कमजोर या मजबूत नहीं होती. जिस दिन जो टीम अच्छा क्रिकेट खेलेगी, वही जीतेगी. पाकिस्तान हर मैच में अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है.

---- समाप्त ----