कोरोना को मात देने के बाद सचिन तेंदुलकर का पहला वीडियो, फैन्स से की ये अपील

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज (24 अप्रैल) अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं. खेल जगत से लेकर सिनेमा की दुनिया से लोगों ने सचिन को बधाई दी. इस बीच, सचिन ने वीडियो जारी कर लोगों को शुक्रिया कहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपने फैन्स और सभी चाहने वालों को धन्यवाद किया.

सचिन ने कहा, ' सभी लोगों को हेलो, जन्मदिन पर बधाई देने के लिए आप सबका शुक्रिया.' तेंदुलकर ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना को मात दी. उन्होंने कहा,' पिछला एक महीना मेरे लिए कठिन रहा. मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था और 21 दिनों तक मुझे आइसोलेट रहना पड़ा. आपकी प्रार्थना, दुआएं, मेरे परिवार की प्रार्थना, डॉक्टर और स्टाफ ने मुझे सकारात्मक सोचने में मदद की, जिससे मैं ठीक हो पाया. आप सभी को बहुत धन्यवाद.'

Thank you everyone for your warm wishes. It's made my day special. I am very grateful indeed.



Take care and stay safe. pic.twitter.com/SwWYPNU73q