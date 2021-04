सचिन तेंदुलकर को अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना संक्रमित होने के बाद हुए थे एडमिट

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. 27 मार्च को कोरोना संक्रमित होने के बाद वह अस्पताल में भर्ती हुए थे. उन्हें 2 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. सचिन ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की जानकारी ट्वीट कर दी.

सचिन ने लिखा कि वह कुछ दिन घर पर ही क्वारनटीन रहेंगे. उन्होंने चाहने वालों और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया. सचिन ने लिखा कि मैं आप सभी को शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं. मैं सभी मेडिकल स्टाफ का ऋणी हूं और वे एक वर्ष से अधिक समय से इसी तन्मयता के साथ कठिन परिस्थिति में काम किए जा रहे हैं.

सचिन ने अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी भी ट्वीट कर दी थी. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं. मैं जल्द ही अस्पताल से ठीक होकर लौट आऊंगा. इससे पहले वह 27 मार्च को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे.

कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उन्होंने खुद को होम क्वारनटीन कर लिया है. इसके अलावा वो इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल और डॉक्टर की सलाह पर अमल कर रहे हैं. सचिन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे परिवार का भी कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है.

Sachin Tendulkar discharged from hospital after recovering from COVID19. He will be in home quarantine for few days.



