Happy Birthday Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर की लव स्टोरी- अंजलि से पहली मुलाकात से शादी तक की दिलचस्प कहानी

क्रिकेट की दुनिया में 24 वर्षों (1989-2013) तक छाए रहने वाले सचिन तेंदुलकर आज 48 साल के हो गए. महज 16 साल 205 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले इस 'छोटे सचिन' ने 40 के हो जाने पर ही अपने बल्ले को आराम दिया. इस सफर के दौरान सचिन ने इतने कीर्तिमान रच डाले कि उन्हें 'भगवान' का दर्जा दे दिया गया.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रिकॉर्ड 34 हजार 357 रन बनाए. इस दौरान सचिन ने 100 शतक और 164 अर्धशतक लगाए. उन्होंने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 201 विकेट अपने नाम किए.

6⃣6⃣4⃣ intl. matches

3⃣4⃣,3⃣5⃣7⃣ intl. runs

1⃣0⃣0⃣ intl. hundreds

2⃣0⃣1⃣ intl. wickets



Here's wishing the legendary @sachin_rt a very happy birthday. 🎂 👏 #TeamIndia



Let's relive that special knock with which he became the first batsman to score an ODI double ton 🎥 👇