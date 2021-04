IPL: मुंबई इंडियंस पर बोझ बन रहे हार्दिक पंड्या, 5 मैचों में बल्ले से फ्लॉप, गेंदबाजी भी नहीं कर रहे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस (MI) 2021 के सीजन में संघर्ष कर रही है. टीम 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. जो खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत होते थे वो इस सीजन में उसकी कमजोरी बन गए हैं.

टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अब तक खेले गए पांच मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं. वह खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. हार्दिक आईपीएल के इस सीजन में अब तक गेंदबाजी भी नहीं किए हैं. टीम मैनेजमेंट की ओर से कहा जा रहा है कि वह बहुत जल्दी गेंदबाजी करते दिखेंगे. बल्ले से फ्लॉप और गेंदबाजी नहीं करने से वह मुंबई इंडियंस पर बोझ बनते जा रहे हैं.

With Hardik Pandya not available to bowl, #MI are playing a bowler light. If Hardik is going to play as a pure batsman, they probably need to relook the balance of the team. Would have been fine if Pollard had given two overs every game