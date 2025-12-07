scorecardresearch
 
'फिर मोटा हो जाऊंगा...', रोहित शर्मा का यशस्वी के साथ मजेदार वीडियो VIRAL

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 448 रन जोड़े. रोहित शर्मा ने वजन कम कर अपनी फिटनेस में गजब का सुधार किया है और लगातार बेहतरीन फॉर्म में हैं.

सीरीज जीत के बाद यशस्वी ने रोहित को दिया केक तो वायरल हुआ वीडियो (Photo: ITG)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल की. इस सीरीज जीत के हीरो रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में 448 रन बनाए. 

रोहित शर्मा की फिटनेस ने सभी को चौंकाया

रोहित शर्मा इन दिनों खूब फिट दिख रहे हैं. एक समय था जब रोहित शर्मा शारीरिक रूप से फिट नहीं दिखते थे, बावजूद इसके कि वह टीम के लिए काम कर रहे थे. अब, वह दोनों पहलुओं में शानदार रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी से पहले लगभग 10 किलो वजन कम करने के बाद, रोहित ने अपनी फिटनेस यात्रा को जारी रखा है और 2027 ODI विश्व कप तक अपना करियर बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा भूखे नज़र आ रहे हैं.

रोहित शर्मा बोले, ‘मोटा हो जाऊंगा’ और केक खाने से किया इनकार

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में तीसरे वनडे में भारत की जोरदार जीत के बाद, टीम ने होटल में केक काटकर जश्न मनाया. विराट कोहली को केक काटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने यह मौका यशस्वी जायसवाल को दे दिया, जिन्होंने रन-चेज़ को खत्म करने के लिए अपना पहला शतक लगाया था.

यह भी पढ़ें: रोहित का कमाल, यशस्वी का धमाल... वाइजैग में साउथ अफ्रीका पर भारत की 'विराट' जीत के 5 कारण

जायसवाल ने खुशी-खुशी केक काटा और फिर कोहली के साथ जश्न मनाया, जिन्होंने बहुत ही छोटा सा टुकड़ा खाया. इसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा को केक ऑफर किया, जिन्होंने मजेदार अंदाज़ में जवाब दिया. एक बाइट लेने के बजाय रोहित बोले, “नहीं खाले, मोटा हो जाऊंगा वापिस.”

यह भी पढ़ें: 'स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए अफेयर करते हैं मर्द', क्यों बोले रोहित रॉय?

कमाल के फॉर्म में हैं रोहित

मैदान पर, रोहित भारत की ब्लू जर्सी में अपनी वापसी के बाद से शानदार रहे हैं. आठ महीने से अधिक समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलते हुए, रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में 202 रन बनाकर 101 की औसत के साथ ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज़’ का पुरस्कार जीता. फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज़ में, रोहित ने दो और अर्धशतक जमाए.इस दौरान, रोहित ने विशाखापट्टनम में भारत के लिए 20,000 रन क्लब में भी प्रवेश किया.

