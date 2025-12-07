'स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए अफेयर करते हैं मर्द', क्यों बोले रोहित रॉय?

एक्टर रोहित रॉय ने दर्शकों का दिल अपने काम से जीता है. किसी रोल को निभाने के लिए रोहित खूब मेहनत भी करते हैं. पिछले दिनों रोहित ने अपना वेट लॉस किया था. हर कोई जिससे इम्प्रेस हुआ था. हाल ही में रोहित, शार्दुलॉजी पॉडकास्ट में नजर आए. यहां उन्होंने बताया कि जब मर्द स्ट्रेस में होते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या-क्या करते हैं.

और पढ़ें

स्ट्रेस कैसे दूर भगाते हैं रोहित?

शार्दुल, रोहित से पूछते हैं कि मैंने कई बारी देखा है कि जब कोई पुरुष स्ट्रेस में होता है तो वो उस समय या तो गाड़ी खरीदने का प्लान करता है या फिर अफेयर चलाने के बारे में सोचता है. इसपर रोहित ने कहा- मुझे तो दोनों ही चीजें करने की मंजूरी नहीं है. आपने दो चीजों का जिक्र किया. पर काफी सारी चीजें एक पुरुष करता है, अपने इमोशन्स से डील करने के लिए. जैसे मैं घड़ी खरीदने के लिए चला जाता हूं, जब भी स्ट्रेस महसूस करता हूं.

मैं ये बात जानता हूं कि हर बार गाड़ी खरीदना मुमकिन नहीं. पर हां, मैं जूते भी खरीदता हूं. क्योंकि वो मैं आसानी से खरीद सकता हूं. मेरे बेस्टफ्रेंड और मेरे पास करीब 150 जूते हैं. और हम दोनों ही इस बात को अपना चुके हैं कि ये हमारा स्ट्रेस बस्टर है. 20 हजार रुपये के जूते खरीदकर हम खुश हो जाते हैं और इससे हमारा स्ट्रेस निकलता है.

Advertisement

कौन हैं रोहित के बेस्टफ्रेंड?

रोहित के बेस्टफ्रेंड मनीष पॉल और समीर सोनी हैं. एक्टर ने कहा- हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे, उसकी तस्वीर एक-दूसरे को भेजते हैं. मनीष पॉल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है.

रही बात स्ट्रेस में अफेयर करने की तो मैं इसके बारे में नहीं जानता कि ये होता भी है या नहीं. स्ट्रेस तो शायद मर्दों के लिए अफेयर करने का बहाना हो सकता है. क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अफेयर या तो बोर हो जाने के बाद होता है या फिर आप किसी से अट्रैक्ट होते हैं, तब होता है. पर ये करने से आपकी जिंदगी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है. बल्कि इससे आपकी कमजोरी के बारे में पता लगता है.

---- समाप्त ----