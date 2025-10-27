scorecardresearch
 

'मुंबई चा राजा...', ऑस्ट्रेलिया से वापसी के बाद एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा का ग्रैंड वेलकम, देखें वीडियो

वतन वापसी से पहले रोहित शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट से एक इमोशनल पोस्ट किया था. अपनी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, आखिरी बार सिडनी को अलविदा. बता दें कि सिडनी में ही भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे खेला गया, जिसमें रोहित ने नाबाद शतक जड़ा और भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद मुंबई लौटे रोहित शर्मा (Photo: SS, star sports)
ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद मुंबई लौटे रोहित शर्मा (Photo: SS, star sports)

ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के सुपरस्टार रोहित शर्मा स्वदेश लौट आए हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज  में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 202 रन बनाए. जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ दी सीरीज का खिताब भी मिला. यह रोहित शर्मा का संभवता आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा था. इस सीरीज के बाद जब रोहित मुंबई लौटे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ.

मुंबई एयरपोर्ट पर रोहित का भव्य स्वागत

स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित शर्मा मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिख रहे हैं. इस दौरान उनके फैन्स रोहित शर्मा को मुंबई चा राजा निकनेम से बुला रहे हैं. रोहित शर्मा भी हल्के अंदाज में अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं.

रोहित के लिए ऐसा रहा ऑस्ट्रेलिया दौरा

इस सीरीज में रोहित शर्मा के बल्ले से एक फिफ्टी और एक नाबाद सेंचुरी आई. इस सीरीज में  उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 50 शतक पूरे किए. 12 शतक रोहित ने टेस्ट में बनाए हैं, जबकि 33 शतक रोहित ने वनडे में बना लिए हैं और टी20 में रोहित के बल्ले से 5 शतक आए हैं. यानी रोहित के बल्ले से कुल 50 शतक आए हैं. अब रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे. जिसका आगाज 30 नवंबर से होना है. 

