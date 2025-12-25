scorecardresearch
 
वड़ापाव खाओगे? फैन के सवाल पर रोहित शर्मा ने दिया ऐसा रिएक्शन, VIDEO

रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, ऐसे में वो सिर्फ एक फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हैं. रोहित शर्मा फिलहाल विजय हजार ट्रॉफी में मुंबई के लिए भाग ले रहे हैं.

रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ शतकीय पारी खेली. (Photo: PTI)

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रहित शर्मा लगभग आठ साल बाद विजय ट्रॉफी में खेलने उतरे. रोहित की इस टूर्नामेंट में वापसी शानदार रही और उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ आतिशी शतक जड़ा. रोहित ने सिर्फ 94 गेंदों में 155 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. 'हिटमैन' की इस इनिंग्स ने मुंबई की जीत की नींव रखी.

मैच के दौरान हल्का-फुल्का पल तब आया, जब सिक्किम की पारी के दौरान रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे. हजारों दर्शकों की उपस्थिति में 'रोहित-रोहित' के नारों के बीच एक फैन ने मजाक में पूछा कि क्या वो वड़ापाव खाएंगे. रोहित ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर इशारा किया, जिससे स्टेडियम में मौजूद फैन्स मुस्कुरा उठे. रोहित का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वड़ापाव वाला यह मजाक रोहित शर्मा की मुंबई संस्कृति से जुड़ाव को दर्शाता है. एक मिलनसार और जमीन से जुड़ा खिलाड़ी, जो अपने फैन्स से सहज रूप से जुड़ता है. वहीं कुछ लोगों ने इस पल का इस्तेमाल मीम बनाने के लिए किया है, जिसमें उन्होंने रोहित के खान-पान पर कोई गंभीर टिप्पणी करने के बजाय लंबे समय से चले आ रहे मजाक को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया.

रोहित शर्मा ने घटाया था वजन
रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर खास ध्यान दे रहे हैं. अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए मैदान पर वापसी करने से पहले उन्होंने कड़ी मेहनत की और 10 किलो वजन घटाया. मुंबई में पूर्व टीममेट और जाने-माने कोच अभिषेक नायर के साथ उन्होंने जमकर ट्रेनिंग की. इसी महीने यशस्वी जायसवाल के बर्थडे सेलिब्रेशन पर जब विराट कोहली ने उन्हें केक खाने के लिए कहा, तो रोहित ने मना कर दिया. रोहित ने मजाक में कहा था कि वो वापस मोटा हो जाएंगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मैच के दौरान दर्शक चाहते थे कि सिक्किम लंबा खेल खेले, ताकि उन्हें रोहित शर्मा की बल्लेबाजी लंबे समय तक देखने को मिले. सिक्किम को 236/7 पर रोकने के बाद मुंबई की ओर से रोहित ने शानदार पारी खेलकर दर्शकों को निराश नहीं किया. उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पुल और स्वीप जैसे शॉट्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया.

रोहित शर्मा ने ओपनिंग विकेट के लिए अंगकृष रघुवंशी के साथ 141 रनों की साझेदारी निभाई. रोहित ने 62 गेंदों में शतक और 91 गेंदों में 150 रन पूरे किए, दोनों ही शांत और आत्मविश्वासपूर्ण अंदाज में. 30वें ओवर में रोहित 155 रनों के निजी स्कोर पर आउट हुए, लेकिन तब तक मुंबई की जीत तय हो चुकी थी. मुंबई ने 30.3 ओवर में टारगेट हासिल कर अपनी अभियान की शानदार शुरुआत की और जयपुर के दर्शकों को यादगार प्रदर्शन का तोहफा दिया.

