Rohit Sharma Ind Vs Ban: टीम इंडिया को झटका, रोहित शर्मा बांग्लादेश सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर, ये दो प्लेयर भी नहीं खेलेंगे

टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, बीसीसीआई ने केएल राहुल को पहले मैच के लिए कप्तान नियुक्त किया है, साथ ही चेतेश्वर पुजारा को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. भारत को बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है, पहला मैच 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है.



The selection committee has also added fast bowler Jaydev Unadkat to India’s squad for the Test series.



