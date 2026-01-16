scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को ODI कप्तानी से हटवाया...', इस क्रिकेटर का सनसनीखेज आरोप, अजीत अगरकर भी निशाने पर

मनोज तिवारी का मानना है कि अगर शुभमन गिल को कप्तान बनाना ही था, तो यह चरणबद्ध रूप में होना चाहिए था. रोहित शर्मा का बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड रहा और उनके अंडर भारतीय टीम दो आईसीसी खिताब जीतने में कामयाब रही.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी छिन गई थी. (Photo: PTI)
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी छिन गई थी. (Photo: PTI)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी के बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है. तिवारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाने में अहम भूमिका निभाई. तिवारी का कहना है कि यह फैसला सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, बल्कि चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर पर प्रभाव डालकर इसे लागू किया गया.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने जब पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित की थी, तब रोहित शर्मा के स्थान पर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया था. इस निर्णय ने क्रिकेट जगत में कई सवाल खड़े कर दिए थे क्योंकि रोहित वनडे क्रिकेट में बेहतरीन फॉर्म में थे और 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे थे.

मनोज तिवारी ने भारत के लिए 12 ओडीआई मैचों में 287 और 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 15 रन बनाए थे. तिवारी ने स्पोर्ट्स टुडे से कहा, 'अजीत आगरकर मजबूत व्यक्तित्व हैं और खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं. लेकिन इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लिया जा सकता. पर्दे के पीछे कई चीजें होती हैं. इसमें कोच की इनपुट जरूर रही होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi ने अपनी स्पिन बॉलिंग से बिखेरा चमक!
ayush mhatre and vaibhav suryavanshi
U19 WC में भारत का जीत से आगाज, USA को धोया... हेन‍िल का 'पंजा', गेंदबाज वैभव भी चमके
Virat Kohli
सिक्योरिटी तोड़ मैदान पर पहुंचा फैन, कोहली ने गले लगाया, VIDEO
SHUBMAN GILL
कप्तान शुभमन का छलका दर्द... हार के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार?
IND vs NZ
फुस्स फील्ड‍िंग, गेंदबाजों का सरेंडर... राजकोट में टीम इंड‍िया के हारने की असली कहानी
Advertisement

रोहित का उत्साह कम हो चुका: मनोज तिवारी
मनोज तिवारी को इस बात पर संदेह है कि रोहित शर्मा को हटाने का फैसला पूर्णत: सेलेक्शन पैनल का था. तिवारी का कहना है कि गौतम गंभीर का दृष्टिकोण इसमें शामिल रहा होगा. तिवारी ने यह भी कबूल किया कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद उनकी ODI प्रारूप में रुचि कम हो गई है. उन्होंने कहा कि रोहित पहले की तरह एनिमेटेड नजर नहीं आते और मैदान पर उनका उत्साह कम दिखता है.

मनोज तिवारी ने कहा, 'मैंने रोहित के साथ खेला है. उनको हटाया जाना काफी असम्मानजनक लगा. इतने बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था.' तिवारी ने रोहित शर्मा के नेतृत्व और प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि रोहित एक मंझे कप्तान हैं और उन्हें हटाने का कोई क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं था.

मनोज तिवारी ने कहा कि रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान दो ICC ट्रॉफी जीती हैं. 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत जीत सकता था. तिवारी का मानना है कि रोहित की क्षमता पर संदेह करना गलत था और उनका 2027 तक खेलना बिल्कुल संभव है. तिवारी ने यह भी कहा कि यदि कप्तानी की जिम्मेदारी युवा खिलाड़ी को देनी ही थी, तो प्रोसेस को धीरे-धीरे और सम्मानजनक तरीके से लागू किया जा सकता था.

Advertisement

मनोज तिवारी के इन आरोपों पर अब तक बीसीसीआई, अजीत आगरकर या गौतम गंभीर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, तिवारी का बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. क्रिकेट प्रशंसक इस फैसले को लेकर दो धड़ों में बंटे दिखाई दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement