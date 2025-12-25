रोहित शर्मा ने कोहली के नन्हे फैन को गले लगयाा, मैदान पर दिखा दिल छूने वाला पल, VIDEO

रोहित शर्मा ने 24 दिसंबर को जयपुर में सिक्किम के खिलाफ मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी मैच में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. रोहित ने इस मैच में 94 गेंदों में 155 रन बनाए और अपनी टीम को जीत की राह पर ले गए. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लगभग 10,000 दर्शक आए थे और उन्होंने रोहित के खेल का आनंद लिया.
मैच की समाप्ति के तुरंत बाद एक प्यारा पल भी देखने को मिला, जब एक नन्हा फैन मैदान पर रोहित शर्मा के पैर छूने के लिए आया. उस फैन ने विराट कोहली की नंबर-18 टेस्ट जर्सी पहन रखी थी. रोहित ने बच्चे को बीच ही में रोक कर गले लगाया, जो दर्शकों के लिए सबसे यादगार और दिल को छू लेने वाला दृश्य बन गया.
मुकाबले में सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 236 रन बनाए. दर्शक चाहते थे कि सिक्किम की टीम लंबा समय बल्लेबाजी करे, ताकि वे रोहित शर्मा को ज्यादा समय खेलते हुए देख सके.
मुंबई ने 237 रनों के लक्ष्य को 30.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया. रोहित शर्मा ने आक्रमक अंदाज में खेलते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की. रोहित ने अपनी शतकीय पारी में 18 चौके और 9 छक्के लगाए.
उधर विराट कोहली ने भी दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में 101 गेंदों में 131 रन बनाए. यह मैच बिना दर्शकों के बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया. कोहली आमतौर पर दर्शकों की ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, लेकिन उन्होंने खाली स्टेडियम में भी शांत और प्रभावशाली खेल दिखाया.
रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया कि स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी घरेलू क्रिकेट को भी रोमांचक और खास बना देती है.