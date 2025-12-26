scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रोहित शर्मा का बल्ला अबकी बार दगा दे गया... गोल्डन डक पर आउट, इस गेंदबाज का बने शिकार

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. हालांकि रोहित उत्तराखंड के खिलााफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में कुछ खास नहीं कर पाए. 38 वर्षीय रोहित का खाता भी नहीं खुला.

Advertisement
X
रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ खाता नहीं खोल पाए. (Photo: PTI)
रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ खाता नहीं खोल पाए. (Photo: PTI)

विजय हजार ट्रॉफी (VHT) 2025-26 में रोहित शर्मा 26 नवंबर (शुक्रवार) को भी मैदान पर उतरे. अबकी बार मुंबई का सामना उत्तराखंड से था. इस मुकाबले में मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित से बड़े इनिंग्स की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच देखने आए हजारों फैन्स को मायूस किया. 38 साल के रोहित खाता भी नहीं खोल पाए और अपनी पहली ही गेंद पर चलते बने. यानी रोहित गोल्डन डक पर आउट हुए.

रोहित शर्मा को दाएं हाथ के मीडियम पेसर देवेंद्र सिंह बोरा ने चलता किया. मुंबई की पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने डीप फाइन लेग की तरफ शॉट मारने की कोशिश की. टाइमिंग सही नहीं रही और जगमोहन नागरकोटी ने कैच पकड़ लिया. हालांकि  नागरकोटी से पहली कोशिश में गेंद छूट गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी बार में कैच पूरा कर लिया.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने कोहली के नन्हे फैन को गले लगयाा, मैदान पर दिखा दिल छूने वाला पल, VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma and Virat Kohli
ROKO आज फिर मैदान पर उतरेंगे, ईशान भी काटेंगे कदर, VHT में ऐसा है शेड्यूल
Rohit Sharma
रोहित ने कोहली के नन्हे फैन को गले लगयाा, दिल छू लेगा VIDEO
vijay-hazare-trophy-cover image
धूम-धड़ाका-धुरंधरी...एक दिन की 5 पारियों में दिखा वैभव से ROKO तक के बैट में कितनी आग
Virat Kohli
तूफानी फॉर्म, शतकों की झड़ी... कोहली अब रुकने वाले नहीं!
Rohit Sharma
वड़ापाव खाओगे? फैन के सवाल पर रोहित शर्माा का रिएक्शन VIRAL

इससे पहले रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के पहले मैच में धमाकेदार शतक जड़ा था. उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों पर 155 रना डाले थे, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. रोहित के लिस्ट-ए करियर का ये 37वां शतक रहा. यह पारी उन्होंने लगभग सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए खेली थी.

Advertisement

रोहित शर्मा की तूफानी इनिंग्स के दम पर मुंबई ने उस मुकाबले को 8 विकेट से जीता था. विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई को एलीट ग्रुप-सी में रखा गया है. इस ग्रुप में मुंबई के अलावा हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम की टीम्स भी हैं. कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में 38 टीम्स भाग ले रही हैं.

उत्तराखंड की प्लेइंग इलेवन: आरव महाजन, कुणाल चंदेला (कप्तान), आंजनेय सूर्यवंशी, युवराज चौधरी, सौरभ रावत (विकेटकीपर), कमल सिंह, जगदीश सुचित, मयंक मिश्रा, अभय नेगी, जगमोहन नागरकोटी और देवेंद्र सिंह बोरा.

मुंबई की प्लेइंग इलेवन: अंगकृष रघुवंशी, रोहित शर्मा, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), ओंकार तुकाराम तरमले और तुषार देशपांडे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement