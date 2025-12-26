रोहित शर्मा का बल्ला अबकी बार दगा दे गया... गोल्डन डक पर आउट, इस गेंदबाज का बने शिकार

विजय हजार ट्रॉफी (VHT) 2025-26 में रोहित शर्मा 26 नवंबर (शुक्रवार) को भी मैदान पर उतरे. अबकी बार मुंबई का सामना उत्तराखंड से था. इस मुकाबले में मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित से बड़े इनिंग्स की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच देखने आए हजारों फैन्स को मायूस किया. 38 साल के रोहित खाता भी नहीं खोल पाए और अपनी पहली ही गेंद पर चलते बने. यानी रोहित गोल्डन डक पर आउट हुए.

रोहित शर्मा को दाएं हाथ के मीडियम पेसर देवेंद्र सिंह बोरा ने चलता किया. मुंबई की पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने डीप फाइन लेग की तरफ शॉट मारने की कोशिश की. टाइमिंग सही नहीं रही और जगमोहन नागरकोटी ने कैच पकड़ लिया. हालांकि नागरकोटी से पहली कोशिश में गेंद छूट गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी बार में कैच पूरा कर लिया.

इससे पहले रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के पहले मैच में धमाकेदार शतक जड़ा था. उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों पर 155 रना डाले थे, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. रोहित के लिस्ट-ए करियर का ये 37वां शतक रहा. यह पारी उन्होंने लगभग सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए खेली थी.

रोहित शर्मा की तूफानी इनिंग्स के दम पर मुंबई ने उस मुकाबले को 8 विकेट से जीता था. विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई को एलीट ग्रुप-सी में रखा गया है. इस ग्रुप में मुंबई के अलावा हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम की टीम्स भी हैं. कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में 38 टीम्स भाग ले रही हैं.

उत्तराखंड की प्लेइंग इलेवन: आरव महाजन, कुणाल चंदेला (कप्तान), आंजनेय सूर्यवंशी, युवराज चौधरी, सौरभ रावत (विकेटकीपर), कमल सिंह, जगदीश सुचित, मयंक मिश्रा, अभय नेगी, जगमोहन नागरकोटी और देवेंद्र सिंह बोरा.

मुंबई की प्लेइंग इलेवन: अंगकृष रघुवंशी, रोहित शर्मा, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), ओंकार तुकाराम तरमले और तुषार देशपांडे.

