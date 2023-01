Rohit Sharma India vs Sri Lanka: 'इतने मोटे-मोटे गाल...', जब रोते हुए बच्चे को रोहित शर्मा ने कराया चुप, वीडियो देखकर हो जाएंगे खुश

Rohit Sharma India vs Sri Lanka Match: भारतीय टीम इस समय गुवाहाटी में है, जहां श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है. यह मैच आज (10 जनवरी) ही गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के साथ ही कप्तान रोहित शर्मा फिट होकर वापस लौट रहे हैं.

मैच से पहले कप्तान रोहित का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक बच्चे के गाल खींचते हुए नजर आ रहे हैं. यह बच्चा रोहित से मिलने के लिए इंतजार करते हुए रोने लगता है. तभी रोहित उसके गाल खींचते हुए उसे खिलाते हैं और चुप कराते हैं. रोहित कहते हैं कि इतने मोटे-मोटे गाल हैं.

रोहित को देखकर रोने लगता है लड़का

दरअसल, यह वाकया मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान का है. रोहित शर्मा समेत पूरी टीम इंडिया नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रही होती है. उसी दौरान बाउंड्री के दूसरी तरफ काफी सारे फैन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जो कप्तान रोहित समेत बाकी खिलाड़ियों से मिलना चाह रहे थे.

इसी दौरान एक लड़का रोने लगता है, जिसे देखकर रोहित शर्मा उसके पास आ जाते हैं. वह लड़का टीम इंडिया की जर्सी पहने होता है. रोहित उसके पास आते हैं, तो वह लड़का उनसे रोते हुए कुछ कहने लगता है. तभी रोहित कहते हैं, 'रोता क्यों है... इतना मोटा-मोटा गाल कर लिया.' इसके बाद रोहित उस लड़के के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसे हंसने के लिए भी कहते हैं.

Cricketer Rohit Sharma interacting with an young cricket fan from Assam in Guwahati.



Adorable Moments!@ImRo45 pic.twitter.com/Nyzc4D9fHg