India vs Sri Lanka 1st ODI: अब फ्री में देखें इंडिया vs श्रीलंका मैच, जानिए कब-कहां देख सकेंगे मुकाबला

India vs Sri Lanka 1st ODI: हार्दिक पंड्या की कप्तानी में श्रीलंकाई टीम को टी20 सीरीज में हराने के बाद अब वनडे सीरीज का आगाज होगा. इस सीरीज में रोहित शर्मा बतौर कप्तान वापसी कर रहे हैं. जबकि हार्दिक पंड्या उपकप्तानी संभालते नजर आएंगे. अपने घर में खेली जा रही इस सीरीज में भारतीय टीम जीत से आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

हाल ही में हार्दिक पंड्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने घर में श्रीलंका को 2-1 से सीरीज में हराया था. अब रोहित एंड कंपनी के सामने लंकाई टीम की चुनौती रहेगी. मगर फैन्स यह जानने को आतुर हैं कि यह वनडे मैच कब और कहां देख सकेंगे. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब...

भारत vs श्रीलंका पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?

सीरीज का पहला वनडे मैच आज (10 जनवरी) ही खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा. मैच में टॉस एक बजे होगा.

कहां खेला जाएगा इंडिया vs श्रीलंका पहला वनडे मुकाबला?

इंडिया vs श्रीलंका वनडे मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा.

