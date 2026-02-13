IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने किया नए कप्तान का ऐलान, जडेजा-यशस्वी नहीं... इस धुरंधर को मिली जिम्मेदारी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑलराउंडर रियान पराग को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. यह बदलाव तब हुआ जब लंबे समय तक टीम की कप्तानी संभालने वाले संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में भेज दिया गया. इस ट्रेड डील में रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान की टीम में शामिल हुए हैं.

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी कप्तान बनने के दावेदार थे, लेकिन 24 साल के रियान पराग पर फ्रेंचाइजी ने भरोसा जताया. रियान इससे पहले भी राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं. पिछले सीजन में जब संजू सैमसन चोट के कारण आठ मैच नहीं खेल पाए थे, तब रियान ने टीम की कमान संभाली थी.

Rajasthan, your new captain is here. 💪



Inside the decision that opens a new chapter. Watch the final episode of 𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘐𝘵 𝘛𝘢𝘬𝘦𝘴 𝘛𝘰 𝘞𝘪𝘯 🎬 pic.twitter.com/0d0HAkrC0d — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 13, 2026

उस दौरान आठ मुकाबलों में से राजस्थान रॉयल्स को दो में जीत मिली थीं. हालांकि रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38.57 की औसत से रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में 95 रन बनाए थे, जो उनके आईपीएल करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा.

नए कप्तान के चयन से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने कई खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए थे, जिसके बाद रियान पराग को अंतिम रूप से कप्तान चुना गया. फ्रेंचाइजी में कोचिंग सेटअप में बदलाव भी हुआ है क्योंकि राहुल द्रविड़ ने 2025 सीजन के बाद टीम से अलग होने का फैसला किया था. उस सीजन में 2008 की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स सिर्फ चार जीत के साथ अंकतालिका में 9वें नंबर पर रही थी.

2019 में आईपीएल डेब्यू करने के बाद से रियान पराग लगातार राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने अब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए 84 मैचों में 26.10 की औसत से 1566 रन बनाए और 7 विकेट लिए. 2024 सीजन रियान के लिए सबसे शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 52.09 की औसत और 149.21 की स्ट्राइक रेट से 573 रन बनाए थे.

संजू सैमसन ने 11 सीजन तक राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया. पिछले आईपीएल के बाद उन्होंने बदलाव की इच्छा जताई थी और रिलीज होने का संकेत दिया था, जिसके बाद यह बड़ा ट्रेड संभव हुआ.

