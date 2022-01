Rishabh Pant, Ind Vs Sa: ऋषभ पंत के काउंटर अटैक ने अफ्रीका को छकाया, जड़ दी ताबड़तोड़ फिफ्टी

Rishabh Pant, Ind Vs Sa: केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई थी. लेकिन कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को हौसला दिया. खास बात ये रही कि लंबे वक्त से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे ऋषभ पंत ने यहां पर अपने अंदाज में गेम खेला और अफ्रीकी बॉलर्स पर काउंटर अटैक कर दिया.



दूसरी पारी में भारत के 58 के स्कोर पर ही 4 विकेट गिर गए थे, ऐसे में विराट कोहली और ऋषभ पंत के सामने पारी को संभालने और स्कोर को आगे बढ़ाने की चुनौती थी. विराट ने एक तरफ क्रीज़ पर अंगद की तरह पैर जमा दिया तो दूसरी ओर ऋषभ पंत ने अपना नैचुरल गेम खेलना शुरू किया.



ऋषभ पंत ने लंच तक 60 बॉल में 51 रन स्कोर कर लिए हैं, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर का रहा. पंत ने अपनी पारी में चार चौके और 1 छक्का जड़ दिया. ऋषभ पंत ने इस दौरान अपनी बल्लेबाजी पर 92 फीसदी तक कंट्रोल दिखाया.

Lunch on Day 3 of the 3rd Test.



After losing two early wickets in the morning session, @imVkohli and @RishabhPant17 steady ship for #TeamIndia. Lead by 143 runs.



Scorecard - https://t.co/rr2tvATzkl #SAvIND pic.twitter.com/6a2aLCUA3Q