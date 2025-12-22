scorecardresearch
 
'जिस दिन मैं फटूंगा...', सूर्यकुमार यादव की अहमदाबाद में दी गई स्पीच VIRAL

सूर्यकुमार यादव ने अहमदाबाद में छात्रों से बातचीत के दौरान अपने लंबे खराब फॉर्म को 'सीखने का दौर' बताया और भरोसा जताया कि वह जल्द वापसी करेंगे. 2025 में उनका टी20 रिकॉर्ड कमजोर रहा है, फिर भी चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा बनाए रखा है, जबकि शुभमन गिल को टीम से बाहर किया गया.

अहमदाबाद में दी गई सूर्या की स्पीच हो रही वायरल (Photo: Screengrab from PTI/X)
अहमदाबाद में दी गई सूर्या की स्पीच हो रही वायरल (Photo: Screengrab from PTI/X)

भारत के टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर अपने लंबे समय से चले आ रहे खराब फॉर्म पर खुलकर बात की. इस बार उन्होंने यह बयान अहमदाबाद स्थित जीएलएस यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान दिया, जहां उनकी बेबाक टिप्पणियों ने काफी ध्यान खींचा. एक खिलाड़ी के करियर में उतार-चढ़ाव पर बोलते हुए सूर्यकुमार ने आत्ममंथन वाला रुख अपनाया. उनकी स्पीच का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'एक खिलाड़ी हमेशा अच्छे दौर में नहीं रहता. मैं यह नहीं कह रहा कि हम बुरे दौर से गुजरते हैं. यह एक सीखने की प्रक्रिया है. हमेशा एक ऐसा चरण आता है जब आपको लगता है कि आप सीखने के दौर में हैं. मेरे लिए भी यह वही सीखने वाला दौर है. थोड़ा ऊपर-नीचे रहा है.'

टीम के बाकी खिलाड़ियों को सराहा

सूर्या ने कहा, 'मेरे साथ अन्य 14 खिलाड़ी इस समय मेरे लिए कवर कर रहे हैं. उन्हें पता है कि जिस दिन मैं फटूंगा, क्या होगा. मुझे यकीन है कि आप सभी को भी इसके बारे में पता है.' अपने प्रदर्शन को लेकर हो रही चर्चाओं के बावजूद भारतीय कप्तान ने कहा कि उनका मानसिक रवैया अब भी पूरी तरह सकारात्मक है.

स्टूडेंट्स को दी ये टिप्स

सूर्या ने कहा, 'सोचिए, अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आ जाएं तो क्या आप स्कूल छोड़ देते हैं? नहीं, आप फिर से मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं. मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं बेहतर प्रदर्शन के साथ वापसी करना चाहता हूं.'

यह भी पढ़ें: 'गायब हो गया, लेकिन मजबूती से वापसी करेगा...', मैदान में 'बैट शांत' रहने पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान

सूर्यकुमार की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका संघर्ष साफ नजर आ रहा है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का साल 2025 बेहद फीका रहा है. उन्होंने 19 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए, औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा. एशिया कप में 47 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, जहां उन्होंने चार पारियों में सिर्फ 34 रन बनाए, हालांकि भारत ने वह सीरीज 3-1 से जीत ली.

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद शुभमन गिल अब इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी!

अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20I सीरीज में सूर्यकुमार यादव के पास एक और मौका होगा, जहां वह अपने शब्दों को रन में बदलकर टीम प्रबंधन के भरोसे को सही साबित कर सकते हैं.

