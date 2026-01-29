RCB W vs UPW W Live Score, WPL 2026: यूपी वॉरियर्स की बल्लेबाजी जारी, आरसीबी ने जीता है टॉस

महिला प्रीमियर लीग (WPL) में आज अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला यूपी वॉरियर्स के खिलाफ है. आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. RCB के खाते में 10 अंक हैं और वह अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली इकलौती टीम है. यूपी वॉरियर्स के खिलाफ जीत से आरसीबी का टॉप-2 में स्थान पक्का हो जाएगा और इसके साथ ही उसे सीधे फाइनल का टिकट भी मिल जाएगा. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए आप इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.





और पढ़ें

यूपी वारियर्स महिला (प्लेइंग इलेवन): मेग लैनिंग (कप्तान), सिमरन शेख, एमी जोन्स, हरलीन देओल, क्लो ट्राईटन, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांति गौड़.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (प्लेइंग इलेवन): ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, राधा यादव, ऋचा घोष (डब्ल्यू), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल.

प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही यूपी वॉरियर्स को बड़ा झटका लगा है. टीम की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज फोएबी लिचफील्ड (243 रन) चोट के कारण बाहर हो गई हैं और उनकी जगह एमी जोन्स को टीम में शामिल किया गया है.

स्मृति मंधाना की अगुआई वाली आरसीबी ने लगातार पांच जीत दर्ज कर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद मिली दो हार ने टीम को झकझोर दिया है.

Advertisement

आरसीबी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी थी, जहां पूरी टीम की बल्लेबाजी नाकाम रही और उसे सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

इसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी आरसीबी की हालत खराब रही. आसान विकेट पर बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 35/5 तक सिमट गई थी. हालांकि, ऋचा घोष की विस्फोटक 90 रन की पारी (50 गेंदों में) ने हार के अंतर को कुछ हद तक कम कर दिया.

यूपी के लिए करो या मरो का मैच

अंक तालिका में सबसे नीचे मौजूद यूपी वॉरियर्स के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा है. टीम के छह मैचों में सिर्फ दो जीत से चार अंक हैं और उसका नेट रन रेट -0.769 है, जिससे स्थिति और मुश्किल हो जाती है.

यूपी वॉरियर्स को न सिर्फ अपने बाकी दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे, बल्कि अन्य मुकाबलों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा.

यूपी वॉरियर्स के पास आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभी दो मैच बाकी हैं. अगर टीम दोनों जीतकर आठ अंक तक पहुंचती है, तब भी उसे उम्मीद करनी होगी कि गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियंस को हरा दे.

अगर गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियंस से हार जाती है, तो क्वालीफिकेशन का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा, जहां यूपी को काफी सुधार करना होगा.

---- समाप्त ----