scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

RCB vs UPW Live Score, WPL 2026: आरसीबी ने जीता टॉस, यूपी को दिया बैटिंग का न्योता

Royal Challengers Bengaluru Women (RCB) vs UP Warriorz Women (UPW) Live Score: विमेंस प्रीमियर लीग का 5वां मैच आज यूपी वॉरियर्स और आरसीबी के बीच खेला जा रहा है. आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चुनाव किया है. यूपी की टीम पहले बैटिंग कर रही है.

Advertisement
X
WPL में आज यूपी और आरसीबी के बीच टक्कर (Photo: ITG)
WPL में आज यूपी और आरसीबी के बीच टक्कर (Photo: ITG)

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का 5वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जा रहा है. आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चुनाव किया है. स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली RCB ने शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी.

वहीं, यूपी को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में यूपी की बल्लेबाजी जारी है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

यूपी वारियर्स महिला (प्लेइंग इलेवन): किरण नवगिरे, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, डींड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना, शिखा पांडे, क्रांति गौड़.

सम्बंधित ख़बरें

WPL 2026
WPL में 3 दिन बिना दर्शकों के खेला जाएगा मैच? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
GG VS DC
WPL: रोमांचक मैच में गुजरात ने दिल्ली को 4 रनों से दी शिकस्त, शतक से चूकीं सोफी डिवाइन
Nandini Sharma
WPL: कौन हैं नंदिनी शर्मा? जिन्होंने गुजरात के खिलाफ झटकी हैट्रिक
MI VS DC
मुंबई ने दिल्ली को 50 रनों से हराया, हरमनप्रीत ने जड़ी फिफ्टी
Nadine de Klerk
RCB को जीत दिलाने वालीं Nadine de Klerk कहां की हैं?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (प्लेइंग इलेवन): ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना, दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, ऋचा घोष, राधा यादव, नादीन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

इन खिलाड़ियों पर होगी नजर

RCB के टॉप पांच बल्लेबाज़- ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना, दयालन हेमलता, ऋचा घोष और राधा यादव पर नजर होगी. वहीं गेंदबाज़ी में अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

Advertisement

दीप्ति को दिखाना होगा दम
 
यूपी वॉरियर्स के लिए भी पहला मुकाबला निराशाजनक रहा, जिसमें सबसे बड़ा झटका ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का खराब प्रदर्शन था. WPL नीलामी में 3.2 करोड़ रुपये की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी दीप्ति गुजरात जायंट्स के खिलाफ शनिवार को खेले गए दिन के मुकाबले में प्रभाव नहीं छोड़ सकीं थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement