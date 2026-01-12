RCB vs UPW Live Score, WPL 2026: आरसीबी ने जीता टॉस, यूपी को दिया बैटिंग का न्योता

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का 5वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जा रहा है. आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चुनाव किया है. स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली RCB ने शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी.

वहीं, यूपी को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में यूपी की बल्लेबाजी जारी है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

यूपी वारियर्स महिला (प्लेइंग इलेवन): किरण नवगिरे, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, डींड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना, शिखा पांडे, क्रांति गौड़.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (प्लेइंग इलेवन): ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना, दयालन हेमलता, गौतमी नाइक, ऋचा घोष, राधा यादव, नादीन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

इन खिलाड़ियों पर होगी नजर

RCB के टॉप पांच बल्लेबाज़- ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना, दयालन हेमलता, ऋचा घोष और राधा यादव पर नजर होगी. वहीं गेंदबाज़ी में अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दीप्ति को दिखाना होगा दम



यूपी वॉरियर्स के लिए भी पहला मुकाबला निराशाजनक रहा, जिसमें सबसे बड़ा झटका ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का खराब प्रदर्शन था. WPL नीलामी में 3.2 करोड़ रुपये की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी दीप्ति गुजरात जायंट्स के खिलाफ शनिवार को खेले गए दिन के मुकाबले में प्रभाव नहीं छोड़ सकीं थीं.

