Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Match Preview: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आज यानी 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने होंगी. दिल्ली कैपिटल्स ने तीन मैचों में तीन जीत हासिल की हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चार मैचों में से तीन जीत दर्ज की हैं. ऐसे में इस मैच में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी.यह मुकाबला बेंगलुरु के एम च‍िन्नास्वामी स्टेड‍ियम में होना है.

आरसीबी ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसी टीमों को शिकस्त दी है. उनकी एकमात्र हार गुजरात टाइटंस के खिलाफ घर पर हुई थी. लेकिन मेज़बान टीम आत्मविश्वास से भरी होगी क्योंकि स्टार बैटर विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं.

कोहली बनाम स्टार्क और कुलदीप

36 वर्षीय विराट कोहली के सामने मिचेल स्टार्क और बाएं हाथ के कलाई स्पिनर कुलदीप यादव की चुनौती होगी. कोहली का स्टार्क के खिलाफ टी20 मैचों में थोड़ा बढ़त है क्योंकि उन्होंने 31 गेंदों पर 72 रन बनाए हैं, लेकिन इस सीज़न में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने तीन मैचों में 11 की औसत से नौ विकेट लिए हैं. यहां पर आरसीबी के कप्तान राजत पाटीदार की भी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वह स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं.

