Rahul Dravid Funny: लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द बोलने पर शरमा गए राहुल द्रविड़, जमकर हंसे, Video

पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (4 सितंबर) को होने वाले मैच से पहले भारत के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. राहुल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया की रणनीति पर बात की, कई बार हंसी-मज़ाक भी किया. इस दौरान एक सवाल के जवाब में जब वह कुछ बोल रहे थे, तब एक शब्द को बोलने में वह शरमा गए और हंस पड़े. राहुल द्रविड़ का यह अंदाज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.



दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल द्रविड़ से भारत और पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ों को लेकर सवाल हुआ. इसका जवाब देते हुए राहुल द्रविड़ ने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास भी काफी बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, जो नतीजे देता हैं. भले ही वह... एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं लेकिन यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं...’ (सभी हंसते हैं..)



Only dravid can make sexy 'cute'😇 https://t.co/pcZ6mnqe12

Rahul Dravid struggling to say sexy is the cutest thing you'll see today. https://t.co/71OxONo3zc