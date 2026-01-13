IND vs NZ: टीम इंडिया का 'मिस्टर कंसिस्टेंट' है ये खिलाड़ी... अश्विन ने वडोदरा वनडे के बाद बताया नाम

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रेयस अय्यर को भारत की वनडे टीम का 'मिस्टर कंसिस्टेंट' बताया है. अश्विन ने यह बात न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के बाद कही. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर इंजरी के दो महीने बाद वापसी कर रहे थे.

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और उनके आउट होने में आलोचना की कोई बड़ी वजह नहीं थी. अश्विन के मुताबिक, जिस गेंद पर श्रेयस आउट हुए, वह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की एक बेहतरीन गेंद थी.

अश्विन ने कहा, 'हम जानते हैं कि श्रेयस अय्यर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में मिस्टर कंसिस्टेंट रहे हैं. वह आमतौर पर मैच को खत्म करके ही लौटते हैं. लेकिन पिछले मैच में वो जिस गेंद पर आउट हुए वह बहुत शानदार गेंद थी. इसलिए उनके विकेट की आलोचना का मतलब नहीं है.'

आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था. वह तेज गेंदबाजों और स्पिन दोनों के खिलाफ सहज नजर आए.

301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रेयस अय्यर की पारी भारत के लिए बेहद अहम रही. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 77 रनों की अहम साझेदारी की, जो 76 गेंदों में बनी. इस साझेदारी ने भारत को फिर से मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, हालांकि दोनों बल्लेबाज मैच खत्म होने से पहले आउट हो गए.

अश्विन की यह तारीफ इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर का हालिया आईसीसी टूर्नामेंट रिकॉर्ड शानदार रहा है. 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में वह भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जिसने दबाव वाले वनडे मुकाबलों में उनकी अहमियत फिर साबित की.

आंकड़ों की बात करें तो श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं. उन्होंने 68 पारियों में 2,966 रन बनाए हैं, उनका औसत 47.83 का है. उनके नाम पांच शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं. वह अब 3,000 वनडे रन पूरे करने से सिर्फ 34 रन दूर हैं. अगर श्रेयस अय्यर दूसरे वनडे में यह आंकड़ा छू लेते हैं, तो वह सबसे तेज 3,000 वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. वह शिखर धवन (72 पारियां) और विराट कोहली (75 पारियां) को पीछे छोड़ देंगे.

