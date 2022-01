PSL 2022, Karachi Stadium Fire: ओपनिंग मैच से 24 घंटे पहले कराची स्टेडियम में आग, कोरोना ने भी डाला डेरा

कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2022 सीजन का आगाज 27 जनवरी से कराची में होना है. लेकिन इससे पहले ही दो बुरी खबरें सामने आ गई हैं. एक तो ओपनिंग मैच से 24 घंटे पहले ही कराची स्टेडियम में आग लग गई. दूसरी खबर है कि टूर्नामेंट से जुड़े कुल 8 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें कुछ खिलाड़ी भी शामिल हैं.

दरअसल, यह आग मंगलवार की देर रात कराची स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में लगी है. यह आग वेल्डिंग काम के दौरान लगना बताया जा रहा है. आग लगने के बाद ऑर्गनाइजर्स को इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में भी शॉर्ट सर्किट की समस्या से जूझना पड़ा है. आग लगने का वीडियो वायरल हो चुका है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मानें तो जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है.

कोरोना के बावजूद टूर्नामेंट तय शेड्यूल पर होगा

PCB के डायरेक्टर रमीज राजा ने बताया कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. इसके बावजूद पूरी सुरक्षा के साथ पीएसएल तय शेड्यूल के मुताबिक होगा. पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तांस के बीच होगा. अब तक कराची कैम्प में 4 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. ओवरऑल टूर्नामेंट में अब तक 8 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

