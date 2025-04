Priyansh Arya Coach Sanjay Bhardwaj Interview: प्रियांश आर्य... वो क्रिकेटर ज‍िसने द‍िल्ली प्रीम‍ियर लीग (DPL) में जब लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए तो उनको सबसे पहले नोटिस किया गया. अब इन्हीं प्रियांश आर्य ने 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के ख‍िलाफ हुए मुकाबले में ऐसे बल्लेबाजी की, जिसने यह साब‍ित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं.

महज 39 गेंदों पर उन्होंने IPL (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) में शतक आया, जो बतौर अनकैप्ड ख‍िलाड़ी भी सबसे तेज शतक था. 39 गेंदों पर आया ये चमत्कार‍िक शतक आईपीएल हिस्ट्री का भी सबसे तेज चौथा शतक (संयुक्त रूप से) रहा. मुकाबले में प्र‍ियांश ने कुल 42 गेंदों पर 103 रन बनाए. इसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 245.33 का रहा.

लेकिन यह शतक आना और 6 गेंदों पर छह छक्के लगना महज एक तुक्का नहीं है. इसके पीछे एक ऐसी कहानी है, जो कई लोगों को पता नहीं होगी. इस सबके पीछे कठ‍िन मेहनत है, शालीनता है और भगवान में व‍िश्वास है.

दरअसल, DPL और IPL की इन दोनों ही पार‍ियों से पहले प्र‍ियांश आर्य द‍िल्ली से दूर भोपाल पहुंच गए गए थे. उन्होंने भोपाल से भी 20 किलोमीटर दूर क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज के साथ रातापानी टाइगर र‍िजर्व एर‍िया में मौजूद क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्ट‍िस की. यहां प्र‍ियांश ने कट और पुल शॉट पर जमकर काम किया. चेन्नई के ख‍िलाफ अपनी पारी में 9 छक्के और और 7 चौके जड़ने वाले प्र‍ियांश की पार‍ियों में यह बात साफ तौर पर नजर आई.

द्रोणाचार्य अवॉर्डी संजय भारद्वाज वही क्रिकेट कोच हैं ज‍िनके निर्देशन में भारत को कई क्रिकेटर मिले हैं. इनमें गौतम गंभीर, जोग‍िंदर सिंह, उन्मुक्त चंद, अम‍ित मिश्रा, नीतीश राणा शामिल हैं. संजय भारद्वाज ने बताया- मैंने भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर यह क्रिकेट एकेडमी रातापानी टाइगर र‍िजर्व एर‍िया के जंगल में बनाई है, जहां उन्मुक्त चंद, नीतीश राणा और प्र‍ियांश आर्य आते हैं, रुकते हैं और कुछ दिन प्रैक्ट‍िस कर चले जाते हैं. इस बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं हैं.

संजय भारद्वाज ने कहा कि यहां लाल मिट्टी और काली म‍िट्टी दोनों तरह की प‍िचें बनाई गई हैं, ताकि हर तरह से ख‍िलाड़ी प‍िच के ल‍िहाज से तैयार रह सके. वहीं जब तक ख‍िलाड़ी वहां रहते हैं, चाहें कोई भी हों उन्हें फोन भी कुछ समय ही यूज करने को मिलता है. प्र‍ियांश ने IPL और DPL से पहले यहां आए थे और इन सारी चीजों का पालन किया. प्र‍ियांश खुद भी फोन से दूर रहे. यहां करीब एक घंटे के ल‍िए ही फोन दिया जाता है. वह आईपीएल से पहले करीब 1 महीना यहां रहे. इस एकेडमी में इंडोर फैस‍िल‍िटी भी और ज‍िम भी है, वहीं यहां का माहौल भी देसी है.

