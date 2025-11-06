'...तो ट्रोलिंग सेना पीछे पड़ गई', पीएम मोदी ने क्यों किया वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम की 3 हार का जिक्र? VIDEO

PM Modi on Women Team India Trolling: वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय महिला टीम के लिए पूरा टूर्नामेंट काफी हाई-लो वाला रहा. 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप फाइनल में 52 रनों से हराने वाली टीम इंडिया एक समय टूर्नामेंट में लगातार 3 मैच हारी थी.
जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा. पीएम मोदी ने टीम इंडिया से मुलाकात के दौरान इन 3 हार का जिक्र किया और हार ना मानने के टीम के जज्बे की तारीफ की.
ध्यान रहे हरमन ब्रिगेड को ग्रुप मुकाबलों में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद भारत के सेमीफाइनल के पहुंचने की संभावनाओं पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन फिर भारत की बेटियों ने न्यूजीलैंड को ऐसा मजा चखाया कि वो सेमीफाइनल की हकदार बन गईं.
VIDEO: जब पीएम मोदी ने ट्रोलिंंग पर टीम इंडिया से बात की (2 मिनट 10 सेकंड से)
टीम इंडिया की उन तीन हार पर पीएम मोदी ने बुधवार को मुलाकात के दौरान बात की. वहीं क्रिकेट देशवासियों के लिए कितना जरूरी है. इस पर भी उन्होंने बात की.
पीएम मोदी ने चैम्पियन बेटियों से कहा- आप लोगों ने वाकई बहुत बड़ा काम किया है. क्रिकेट एक खेल नहीं हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी बन गया है. क्रिकेट में अगर कुछ अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, अगर क्रिकेट में इधर कुछ भी हो जाए तो देश हिल जाता है. आप लोग 3 मैच हारे तो ट्रोलिंग सेना आपके पीछे पड़ गई थी.
मुलाकात के दौरान सबसे पहले टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि कैसे इस टीम ने 2 साल तक मेहनत की. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 (तब इंग्लैंड से वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम हारी थी) की मुलाकात को याद किया, जब टीम बिना ट्रॉफी के मिली थी. मुलाकात में हरमन ने कहा कि वह चाहती हैं ऐसे ही टीम इंडिया बड़े खिताब जीतकर टीम से मिलती रहे.
पीएम मोदी ने बुधवार को हुई इस मुलाकात के दौरान स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, जेमिमा रोड्रिग्स से भी बात की. इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी टीम के साथ पहुंचे थे.