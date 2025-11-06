scorecardresearch
 

'2 साल से लगे थे...', PM मोदी को हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताई टीम इंड‍िया के चैम्प‍ियन बनने की कहानी, हरमन हुईं भावुक, VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय महिला टीम के ख‍िलाड़‍ियों से मुलाकात की. इस दौरान टीम इंड‍िया के हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि कैसे टीम इंड‍िया के ख‍िलाड़‍ियों ने मेहनत की. इस दौरान टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 की मुलाकात का जिक्र किया.

पीएम मोदी की टीम इंड‍िया की चैम्प‍ियन ख‍िलाड़‍ियों से हुई मुलाकात. (Photo: PTI )
टीम इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो माहौल भावनाओं से भर गया. महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद पीएम मोदी ने चैम्प‍ियन टीम को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर बुलाया, जहां खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने अपने अनुभव साझा किए.

इस दौरान टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार भावुक हो गए. उन्होंने पीएम मोदी से कहा, "सर, हम दो साल से लगे हुए थे, और आखिरकार ये दिन आ ही गया.  वहीं टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस दौरान 2017 की मुलाकात का जिक्र किया. 

VIDEO: अमोल मजूमदार ने PM मोदी को बताई टीम इंड‍िया की व‍िजय गाथा (1 म‍िनट 10 सेकंड से)

पीएम से मुलाकात में सबसे पहले हेड कोच अमोल मजूमदार बोले. उन्होंने कहा- दो साल से लगे हुए थे, सर... इन लड़कियों ने कमाल की मेहनत की है. हर प्रैक्ट‍िस सेशन में टीम के ख‍िलाड़‍ियां ने जबरदस्त इंटेस‍िटी दिखाई है. ये ख‍िलाड़ी उतनी ही एनर्जी से मैदान में उतरे हैं. मैं यही कहूंगा कि इनकी मेहनत रंग लाई है. 

मजूमदार के बाद हरमन ने पीएम मोदी से बात की. उन्होंने कहा-  2017 में हम आपसे मिले थे, तो हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे. लेकिन इस बार हम जिस चीज के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी लेकर हम आ पाए हैं. आपने हमारी खुशी दोगुना और ज्यादा बढ़ा दी है. हमारा यही लक्ष्य है कि हम आपसे आगे भी मिलते रहें. 

इसके बाद पीएम मोदी ने कहा- आप लोगों ने वाकई बहुत बड़ा काम किया है. क्रिकेट एक खेल नहीं हैं, बल्क‍ि लोगों की जिंदगी बन गया है. क्रिकेट में अगर कुछ अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, अगर क्रिकेट में इधर कुछ भी हो जाए तो देश हिल जाता है. आप लोग 3 मैच हारे तो ट्रोल‍िंग सेना आपके पीछे पड़ गई थी. पीएम मोदी ने इस दौरान दीप्त‍ि शर्मा, अमनजोत कौर, क्रांत‍ि गौड़, जेमिमा रोड्र‍िग्स से भी उनके व्यक्त‍िगत प्रदर्शन पर बात की. 

 

