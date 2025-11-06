scorecardresearch
 

भगवान राम और हनुमान का जिक्र, अमनजोत का जगल‍िंग कैच... PM मोदी ने हरमन ब्रिगेड से क्या-क्या बातें कीं, VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली देश की चैम्प‍ियन बेट‍ियों से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने इन चैम्प‍ियन बेट‍ियों को उनके ही कई किस्से सुनाए. आज (6 नवंबर) भारतीय की चैम्प‍ियन टीम की राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होनी है.

भारतीय महिला टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की. इस दौरान PM मोदी ने खिलाड़ियों की “शानदार जुझारूपन और वापसी” की सराहना की.

उन्होंने कहा कि टीम ने तीन लगातार हारों के कठिन दौर से उबरकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने इस दौरान ख‍िलाड़‍ियों संग उनसे उनके ही जुड़े किस्सों को याद किया. वहीं कुछ ख‍िलाड़‍ियों के बारे में भी बात की कुछ पुराने क‍िस्से दोहराए. गुरुवार (6 नवंबर) को भारतीय की चैम्प‍ियन टीम की राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होनी है. 

प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात यह भी उल्लेख किया कि शुरुआती झटकों के बाद खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अद्भुत मानसिक मजबूती दिखाते हुए शानदार वापसी की और इतिहास रचा. 

2017 वर्ल्ड कप के बाद प्रधानमंत्री से हुई पिछली मुलाकात को याद करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि तब टीम बिना ट्रॉफी के आई थी, लेकिन इस बार वे सफलता के साथ लौटी हैं और उम्मीद जताई कि आगे भी उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के और मौके मिलेंगे.

PM मोदी से महिला क्रिकेट टीम की मुलाकात, Full Video

हरमनप्रीत ने मोदी से पूछा कि वह हर समय चीजे कैसे मैनेज करते हैं. प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि समय के साथ यह उनकी जिंदगी का हिस्सा और आदत बन गई है. वहीं टीम की उपकप्तान स्मृत‍ि मंधाना ने कहा कि पीएम मोदी के शब्दों से मोट‍िवेशन मिला. 

हरमनप्रीत की अगुवाई वाली टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मंगलवार शाम को दिल्ली पहुंची थी. इससे दो दिन पहले ही उसने नवी मुंबई में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था. 

VIDEO

दीप्त‍ि शर्मा से किया हनुमान जी का जिक्र 
बातचीत के दौरान टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह 2017 से ही उनसे मिलने का इंतजार कर रही थीं. उन्होंने याद किया कि उस वक्त टीम से कहा था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करती रहें.  जब प्रधानमंत्री ने दीप्ति के इंस्टाग्राम बायो में लिखे “जय श्री राम” और उनके हाथ पर बने भगवान हनुमान के टैटू का जि‍क्र किया, तो दीप्ति मुस्कुराईं और बोलीं कि इन्हीं से उन्हें शक्ति मिलती है. 

हरलीन के कैच को पीएम मोदी ने याद किया
पीएम मोदी ने इस मुलाकात के दौरान कुछ यादगार पलों को भी याद किया, जिनमें 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन देओल का शानदार कैच भी शामिल था, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. 

हरमन के लास्ट बॉल कैच को याद किया
प्रधानमंत्री ने उस पल का जिक्र किया जब हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप फाइनल के बाद गेंद अपनी जेब में रख ली थी. इस पर हरमनप्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह खुशकिस्मत थीं कि वह गेंद उनके पास आ गई. 

अमनजोत के जगल‍िंग कैच पर क्या बोले PM मोदी 
प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनल में अमनजोत कौर के Juggling कैच का भी जिक्र किया.  उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “जब तुम कैच ले रही थीं, तब गेंद को देख रही होंगी, लेकिन कैच लेने के बाद जरूर ट्रॉफी को देख रही होंगी.”

क्रांत‍ि गौड़ के भाई को दिया बुलावा
क्रांति गौड़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि उनके भाई उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इस पर मोदी ने उन्हें मिलने के लिए खुला निमंत्रण दिया.  

वहीं प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से ‘फिट इंडिया’ संदेश को देशभर में, खासकर लड़कियों के बीच, फैलाने की अपील की. उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई और फिटनेस व शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जो दिया.  

उन्होंने खिलाड़ियों से यह भी कहा कि वे अपने स्कूलों का दौरा करें और बच्चों को खेल अपनाने के लिए प्रेरित करें.  अब खिलाड़ी अपने-अपने गृह नगर लौटेंगे. हालांकि, शेफाली वर्मा नागालैंड जाएंगी, जहां वह आगामी इंटर-जोनल टी20 टूर्नामेंट में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करेंगी. 

भारत की वर्ल्ड कप जीत देश में महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हुई, जिसने सालों की मेहनत और अधूरे सपनों को साकार किया. हरमनप्रीत कौर की अगुआई में टीम इंडिया ने मजबूत साउथ अफ्रीका को हराकर ओडीआई खिताब जीतने वाली चौथी टीम बनने का गौरव हासिल किया. 

 

