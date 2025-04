PBKS vs KKR IPL 2025: 'अनफ‍िट' थे युजवेंद्र चहल, टीम के ल‍िए मैदान में उतरे... हेड कोच र‍िकी पोंट‍िंग का खुलासा, कप्तान श्रेयस ने दी ये वार्न‍िंग

Yuzvendra Chahal PBKS vs KKR IPL 2025: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइटराइडर्स के ख‍िलाफ 15 अप्रैल को मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद अपनी टीम को चेताया. वहीं युजवेंद्र चहल को लेकर बेहद खास बात कही. टीम के हेड कोच‍ रिकी पोंट‍िंग ने भी युजवेंद्र चहल को लेकर खुलासा किया.

X

Punjab Kings coach Ricky Ponting talks to the broadcasters after Yuzvendra Chahal's match-winning four-wicket haul against Kolkata Knight Riders in IPL 2025.