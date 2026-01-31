टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 बड़े बदलाव... पैट कमिंस चोट के चलते बाहर, इन खिलाड़ियों की एंट्री

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज और टेस्ट-वनडे कैप्टन पैट कमिंस चोट के कारण आगामी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने 31 जनवरी (शनिवार) को इस फैसले से फैन्स को अगवत कराया.
पैट कमिंस अपनी पीठ की पुरानी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते वह भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसके अलावा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को भी अंतिम स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है.
पैट कमिंस और मैथ्यू शॉर्ट की जगह क्रमश: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस और बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ को ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. चयन समिति के अध्यक्ष टोनी डोडेमेड ने भरोसा जताया कि दोनों खिलाड़ी टूर्नामेंट में टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या बयान दिया?
टोनी डोडेमेड ने कहा, 'पैट कमिंस को अपनी पीठ की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए. ऐसे में बेन ड्वारशुइस एक बेहतरीन विकल्प हैं. वह लेफ्ट आर्म पेस के साथ-साथ शानदार फील्डिंग और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं. बेन की गेंद को स्विंग कराने की क्षमता, उनकी गति और वैरिएशंस भारत और श्रीलंका की परिस्थितियों के लिए काफी मुफीद होंगी.
मैथ्यू रेनशॉ को लेकर डोडेमेड ने कहा, 'रेनशॉ ने हाल के समय में सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है. ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बुल्स और ब्रिस्बेन हीट के लिए उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में खुद को साबित किया है.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली परिस्थितियों को देखते हुए रेनशॉ मिडिल ऑर्डर में अतिरिक्त मजबूती देंगे.'
टोनी डोडेमेड ने कहा, 'बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते रेनशॉ मिडिल ऑर्डर में अलग तरह का विकल्प भी देते हैं.' पैट कमिंस का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज़ी आक्रमण के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उनके अनुभव, नई गेंद से धार और डेथ ओवर्स में नियंत्रण की कमी टीम को खल सकती है, खासकर भारत और श्रीलंका की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में.
टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपडेटेड 15 सदस्यीय टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा.