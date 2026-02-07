scorecardresearch
 
Pakistan vs Netherlands Live Score: नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी जारी, बारिश बिगाड़ सकती है पाकिस्तान का खेल

PAK vs NED, T20 World Cup 2026: कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला बारिश से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दोपहर के समय भारी बारिश की संभावना है. ऐसे में DLS नियम अहम भूमिका निभा सकता है.

वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड का मुकाबला (Photo: ITG)
वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड का मुकाबला (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप का आगाज आज यानी शनिवार से हो रहा है. पहला मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है. ये मैच कोलंबो में हो रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.  पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच के बायकॉट का ऐलान किया है. ऐसे में उसे आगे का सफर जारी रखने के लिए हर मुकाबला जीतना ही होगा. वहीं, नीदरलैंड उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी. नीदरलैंड की बैटिंग जारी है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...  

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद.

नीदरलैंड्स (प्लेइंग इलेवन): माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स, जैच लायन कैचेट, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन.

कोलंबो का मौसम कैसा है?

कोलंबो में मौसम इस मुकाबले में बड़ी बाधा बन सकता है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच तेज बारिश की संभावना है, जो मैच पर सीधा असर डाल सकती है. अगर खेल में किसी भी तरह की रुकावट आती है, तो DLS नियम अहम भूमिका निभाएगा. 

खासतौर पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं. इससे पहले से ही दबाव वाले मुकाबले में एक नया ट्विस्ट जुड़ जाएगा. पाकिस्तान इस हालात से अच्छी तरह वाकिफ है. इसी मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ उसका वॉर्म-अप मैच बिना एक भी गेंद फेंके बारिश की वजह से रद्द हो गया था. 

क्या नीदरलैंड्स पाकिस्तान को चौंका सकता है?

नीदरलैंड्स को बड़े टूर्नामेंट में उलटफेर करने वाली टीम के तौर पर जाना जाता है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप में वह दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को हरा चुका है. हालांकि, अब तक पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को कभी नहीं हराया है. लेकिन ऐसे टूर्नामेंट अक्सर नए इतिहास रचने के लिए जाने जाते हैं.

शनिवार का मैच नीदरलैंड्स के लिए एक शानदार मौका है. टीम में आत्मविश्वास है और उनके पास ऐसा दमखम भी है, जिससे वह2009 की चैंपियन पाकिस्तान टीम को मुश्किल में डाल सकती है.

हालांकि, पाकिस्तान इस मैच में बेहतरीन फॉर्म के साथ उतर रहा है. हाल ही में उसने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया है.

---- समाप्त ----
