T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर बने असमंजस के बीच पूर्व खिलाड़ियों और PCB अधिकारियों ने चेताया है कि बांग्लादेश का समर्थन ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए. सभी ने PCB से ICC से रिश्ते बिगाड़े बिना वर्ल्ड कप खेलने की अपील की है.

पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज ने साफ कहा कि PCB को पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में जरूर भेजना चाहिए. वहीं पूर्व PCB चेयरमैन खालिद महमूद और पूर्व सचिव आरिफ अली अब्बासी ने भी टीम न भेजने के फैसले में कोई तर्क नहीं देखा. उन्होंने साफ किया ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) से र‍िश्ते खराब करने का कोई मतलब नहीं है.



अब्बासी ने कहा- मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है, लेकिन टीम न भेजकर PCB क्या हासिल करेगा? इससे सिर्फ ICC और दूसरे सदस्य बोर्डों के साथ रिश्ते खराब होंगे.उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मुकाबले श्रीलंका में होने हैं. श्रीलंका के साथ हमारे रिश्तों का क्या होगा? अगर पाकिस्तान नहीं गया तो उन्हें भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि भारत सहित हमारे सभी मुकाबले वहीं होने हैं.

खालिद महमूद ने PCB के रुख को सैद्धांतिक रूप से सराहनीय बताया, लेकिन इसे व्यावहारिक रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा यह याद रखना चाहिए कि ICC बैठक में बांग्लादेश की मांग का समर्थन पाकिस्तान के अलावा किसी और बोर्ड ने नहीं किया. सिद्धांत ठीक हैं, लेकिन फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के हित में होना चाहिए.

पूर्व बल्लेबाज, मुख्य चयनकर्ता और कोच रह चुके मोहसिन खान ने भी PCB से टीम भेजने की अपील की. उन्होंने कहा- भारत के साथ हमारे मुद्दे हैं, लेकिन हम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं. ऐसे में वर्ल्ड कप से हटने का कोई तर्क नहीं बनता है. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश बोर्ड ICC के फैसले को चुनौती नहीं देने जा रहा है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि तो फिर PCB किस आधार पर टीम नहीं भेजेगा? इससे हमारे क्रिकेट को ही नुकसान होगा.

इंजमाम-उल-हक और मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा?

पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक और मोहम्मद यूसुफ ने भी बोर्ड को अंतिम फैसला लेते समय हर पहलू पर विचार करने की सलाह दी.इंजमाम ने कहा- मैं व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलते देखना चाहता हूं. हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन क्रिकेट के लिए जरूरी है. वहीं पूर्व टेस्ट बल्लेबाज, सीनियर और जूनियर टीमों के कोच और मुख्य चयनकर्ता रहे हारून राशिद को भरोसा है कि पाकिस्तान अंततः वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा. उन्होंने कहा बांग्लादेश का समर्थन करना अच्छी बात है, लेकिन अब समय है अपने क्रिकेट हितों को भी प्राथमिकता देने का है.

