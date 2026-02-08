scorecardresearch
 
'वो कहां का सुपरस्टार', वर्ल्ड कप में बाबर आजम की बैटिंग देख भड़का पाकिस्तानी दिग्गज

नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में बाबर आज़म की धीमी पारी ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया. इसके बाद उनकी टी20 फॉर्मेट में काबिलियत पर फिर सवाल उठे. पूर्व बल्लेबाज़ बासित अली ने यहां तक कहा कि बाबर को अगले मैच में बाहर किया जा सकता है और पाकिस्तान के पास उनसे बेहतर टी20 विकल्प मौजूद हैं.

बाबर आजम की बल्लेबाजी पर उठ रहे सवाल (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच को पाकिस्तान के लिए आसान माना जा रहा था, लेकिन मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ. 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम दबाव में दिखी. इस दौरान पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 18 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए.

बाबर के जल्दी आउट होने से पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया और मैच आखिरी ओवरों तक खिंच गया. अगर फहीम अशरफ की अहम पारी नहीं होती, तो पाकिस्तान यह मैच भी हार सकता था.

बाबर आजम की टी20 काबिलियत पर सवाल

इस पारी के बाद एक बार फिर बाबर आज़म की टी20 फॉर्मेट में काबिलियत पर सवाल उठने लगे हैं. गौर करने वाली बात यह है कि बाबर को टी20 वर्ल्ड कप टीम में उस समय चुना गया, जब उनके बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी सिक्सर्स के लिए आंकड़े बेहद साधारण रहे थे.

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज़ बासित अली ने तो यहां तक कह दिया है कि बाबर आज़म को अगले मैच में अमेरिका (USA) के खिलाफ प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है.

एक कार्यक्रम में बासित अली ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर अगला मैच नहीं खेलेंगे. कोच माइक हेसन के चेहरे पर जो गुस्सा मैंने देखा… मुझे नहीं लगता कि वह बाबर को फिर से नंबर 4 पर खिलाएंगे. बासित अली ने बाबर की सुपरस्टार इमेज पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, अगर आप बाबर को टेस्ट या वनडे में सुपरस्टार कहें, तो मैं मान सकता हूं. लेकिन टी20 में? कहां से सुपरस्टार है? जो बल्लेबाज़ अपनी पोज़िशन छोड़कर नंबर 4 पर आए और मैनेजमेंट को यह तक न बता सके कि वह नंबर 4 का बल्लेबाज़ नहीं है! क्या बाबर को यह भी नहीं पता?

टीम में बाबर से बेहतर टी20 खिलाड़ी?

बासित अली ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास बाबर से बेहतर टी20 खिलाड़ी मौजूद हैं. उन्होंने कहा, टी20 में शादाब खान, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज़ और फहीम अशरफ ये सभी बाबर से बेहतर खिलाड़ी हैं. यहां तक कि साहिबज़ादा फरहान और साइम अयूब भी बाबर से बेहतर टी20 बल्लेबाज़ हैं. सलमान अली आगा ने भी दिखाया है कि वह नंबर 3 पर बाबर से बेहतर हैं.

उन्होंने बिग बैश लीग का उदाहरण देते हुए कहा कि स्टीव स्मिथ ने बाबर को स्ट्राइक पर आने से रोकने के लिए सिंगल तक नहीं लिया, जो यह दिखाता है कि बाबर का खेल टी20 के अनुकूल नहीं है.
 

