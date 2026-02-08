scorecardresearch
 
ICC का एक एक्शन और पाकिस्तान भागे-भागे पहुंचे BCB अध्यक्ष, खत्म होगी नकवी की वर्ल्ड कप ड्रामेबाजी

भारत–पाकिस्तान मैच के संभावित बहिष्कार को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल लाहौर पहुंचकर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी से मुलाकात करेंगे. इस बीच आईसीसी ने आज रात ज़ूम के जरिए आपात बैठक बुलाई है, जिसमें समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.

पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का फैसला लिया था. (Photo: AP)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की ड्रामेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मुकाबले को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए हैं. उनकी यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के संभावित बहिष्कार को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आपात बैठक बुलाने का फैसला किया है.

नकवी से करेंगे मुलाकात

सूत्रों के अनुसार, अमीनुल इस्लाम बुलबुल लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नक़वी से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत–पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के रुख और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्षेत्रीय क्रिकेट में संतुलन और संवाद की भूमिका निभा सकता है.

यह भी पढ़ें: मोहसिन नकवी की नौटंकी के पीछे बांग्लादेश चुनाव! T20 वर्ल्ड कप में बायकॉट से पाकिस्तान का पलटना तय

इसी बीच, आईसीसी ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए आज रात एक आपात बैठक बुलाई है. यह बैठक ज़ूम के जरिए आयोजित होने की संभावना है. इसमें आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता, पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी और बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल के शामिल होने की उम्मीद है.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच न खेलने के संभावित फैसले पर चर्चा करना और किसी समाधान पर पहुंचना है. भारत–पाकिस्तान मुकाबला किसी भी बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है और इसके रद्द या बहिष्कार का असर न सिर्फ टूर्नामेंट के कार्यक्रम पर, बल्कि प्रसारण और व्यावसायिक समझौतों पर भी पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी', कपिल देव ने वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी पर नकवी को लताड़ा

आईसीसी इस पूरे मामले को लेकर सतर्क नजर आ रही है और उसकी कोशिश है कि सभी संबंधित बोर्डों से बातचीत कर स्थिति को संभाला जाए. अब सबकी निगाहें रात होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी हैं, जहां से भारत–पाकिस्तान मैच के भविष्य को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

