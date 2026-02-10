scorecardresearch
 
न्यूजीलैंड के तूफान में उड़ा UAE, ट‍िम सीफर्ट और फ‍िन एलन ने बनाया T20 वर्ल्ड कप में पार्टनरश‍िप का महारिकॉर्ड

NZ vs UAE: टिम सीफर्ट और फिन एलन की 175 रन की रिकॉर्ड साझेदारी से न्यूजीलैंड ने UAE को T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हराया. UAE का 173 रन का सर्वोच्च स्कोर भी नाकाफी रहा. दो मैचों में दो बड़ी जीत के साथ कीवी टीम ने ने खिताबी दावेदारी मजबूत कर ली.

ट‍िम सीफर्ट और फ‍िन एलन ने UAE के ख‍िलाफ धमाकेदार पार‍ियां खेलीं (Photo: AFP)
ट‍िम सीफर्ट और फ‍िन एलन ने UAE के ख‍िलाफ धमाकेदार पार‍ियां खेलीं (Photo: AFP)

NZ vs UAE T20 WC 2026:टिम सीफर्ट और फिन एलन की विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 10 विकेट से रौंद दिया. दोनों बल्लेबाजों ने 174 रन के लक्ष्य को बेहद आसान बनाते हुए न्यूजीलैंड को 15.2 ओवर में जीत दिला दी.

UAE ने कप्तान मोहम्मद वसीम और अलीशान शरफू की शानदार फिफ्टियों की मदद से छह विकेट पर 173 रन बनाए, जो टूर्नामेंट इतिहास में उनका सर्वोच्च स्कोर रहा. वसीम ने 45 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाए, जबकि शरफू ने 47 गेंदों में 55 रन की पारी खेली.

हालांकि चेपॉक की लाल मिट्टी वाली पिच पर सीफर्ट (42 गेंदों पर नाबाद 89) और एलन (50 गेंदों पर नाबाद 84) ने UAE गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की. दोनों ने 92 गेंदों में 175 रन की नाबाद साझेदारी की, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.

10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 119 रन बनाते ही मुकाबला पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में चला गया. बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली को छोड़ दें तो कोई भी UAE गेंदबाज़ दोनों ओपनर्स पर अंकुश नहीं लगा सका.

सीफर्ट की पारी में 11वें ओवर में हैदर अली के खिलाफ खेले गए रिवर्स स्वीप शॉट खास आकर्षण रहे, जिनसे एक छक्का और एक चौका आया. वहीं एलन ने पारी की शुरुआत में ही मीडियम पेसर जुनैद सिद्दीकी को निशाने पर लेते हुए स्टंप्स के पार जाकर फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ा.

UAE के तेज़ गेंदबाज लगातार लेंथ गेंदें डालते रहे, जिसका दोनों बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया. इस पारी के दौरान एलन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे किए.

ऐसी रही UAE की पारी 
UAE की पारी में आर्यांश शर्मा (8) दूसरे ओवर में जैकब डफी की शॉर्ट गेंद पर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद वसीम और शरफू ने पावरप्ले में नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाते हुए रनगति बनाए रखी.

वसीम ने डफी के खिलाफ रैम्प शॉट से छक्का लगाया और फिर रचिन रवींद्र को सीधे मैदान के ऊपर से छह रन के लिए भेजा. शरफू ने मैट हेनरी की स्लोअर गेंद पर काउ कॉर्नर की दिशा में शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया.

दोनों के बीच 107 रन की साझेदारी को तोड़ने के लिए मार्क चैपमैन ने डीप मिडविकेट पर शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को डेरिल मिचेल की ओर उछाला, जिससे एक बेहतरीन रिले कैच संभव हो सका.

शरफू के 15वें ओवर में आउट होने के बाद UAE की रनगति थम गई. हालांकि, न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटनर ने 18वां ओवर ग्लेन फिलिप्स को दिया, जिसमें 27 रन चले गए और वसीम व मयंक कुमार ने एक-एक छक्का लगाया. UAE ने आखिरी पांच ओवरों में चार विकेट खोते हुए 51 रन जोड़े, जिनमें अंतिम ओवर में दो विकेट शामिल थे, लेकिन यह स्कोर न्यूजीलैंड के सामने नाकाफी साबित हुआ.

यह UAE का टूर्नामेंट में पहला मुकाबला था और इस करारी हार के बाद टीम को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा. वहीं, पिछले संस्करण में जल्दी बाहर होने वाली न्यूजीलैंड टीम ने लगातार दूसरी बड़ी जीत के साथ बाकी टीमों को कड़ा संदेश दे दिया है.

 

