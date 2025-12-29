scorecardresearch
 
WPL: मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया की इस दिग्गज को बनाया स्पिन-बॉलिंग कोच, ऐसा रहा है करियर

मुंबई इंडियंस ने WPL 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को स्पिन-बॉलिंग कोच नियुक्त कर अपने कोचिंग स्टाफ को और मज़बूत किया है. वह झूलन गोस्वामी और लिसा काइटली जैसे अनुभवी नामों के साथ काम करेंगी. यह कदम खिताब बचाव की तैयारी और खिलाड़ियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया की इस दिग्गज को बनाया कोच (Photo: ITG)
मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 सीज़न से पहले अपने कोचिंग स्टाफ को मज़बूत करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को स्पिन-बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. 2014 से 2017 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाली बीम्स अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ उस टीम से जुड़ेंगी, जो अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी में है.

दिल्ली के साथ कर चुकी हैं काम

41 वर्षीय बीम्स एक अनुभवी सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनेंगी, जिसमें हेड कोच लिसा काइटली, बॉलिंग कोच और मेंटर झूलन गोस्वामी, बल्लेबाज़ी कोच देविका पलशिकर और फील्डिंग कोच निकोल बोल्टन शामिल हैं. आगामी सीज़न काइटली का मुंबई इंडियंस के साथ पहला सीज़न होगा, इससे पहले वह दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम कर चुकी हैं.

ऐसा रहा है करियर

बीम्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट, वनडे और टी20I क्रिकेट खेला और महिला क्रिकेट के शीर्ष स्तर पर नियमित रूप से प्रतिस्पर्धा की. लेग स्पिनर के तौर पर उनका अनुभव मुंबई इंडियंस की स्पिन बॉलिंग को और धार देने की उम्मीद है, क्योंकि फ्रेंचाइज़ी लीग में अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है. यह नियुक्ति क्लब की संतुलित और मज़बूत कोचिंग संरचना में लगातार निवेश को भी दर्शाती है.

फ्रेंचाइज़ी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में बीम्स ने कहा कि वह खेल की कुछ सबसे सम्मानित हस्तियों के साथ काम करने और टीम के माहौल का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं. बीम्स ने कहा कि झूलन गोस्वामी जैसी खिलाड़ी, जो खेल की महान हस्तियों में से एक हैं और जिनके खिलाफ मैंने खुद क्रिकेट खेला है, उनके साथ काम करना एक शानदार अवसर है.

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना 10 हजारी क्लब में हुईं शामिल, ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी

पिछले सीज़न में खिताब जीतने के बाद मुंबई इंडियंस द्वारा अपने कोचिंग स्टाफ को और मज़बूत करने का यह कदम उसी सफलता को आगे बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है. बीम्स की नियुक्ति को खिलाड़ियों को खेल के अहम पहलुओं में विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

हेड कोच के रूप में लिसा काइटली की नियुक्ति से टीम को नया दृष्टिकोण मिलने की उम्मीद है, जो दिल्ली कैपिटल्स और महिला क्रिकेट में उनके व्यापक अनुभव पर आधारित होगा. बीम्स की स्पिन बॉलिंग की समझ और झूलन गोस्वामी की मौजूदगी के साथ यह कोचिंग सेटअप रणनीतिक सोच और मैदान के अनुभव का बेहतरीन संयोजन पेश करता है.

यह भी पढ़ें: कश्मीर की नन्ही फैन ने कबीर खान से बताई अपनी ख्वाहिश... स्मृति मंधाना का जवाब जीत लेगा दिल

यह कोचिंग समूह, जिसमें कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं, टीम के उभरते और अनुभवी दोनों तरह के खिलाड़ियों के विकास पर ध्यान देगा. बीम्स का एलीट स्तर के क्रिकेट का अनुभव मुंबई इंडियंस को अलग-अलग परिस्थितियों और विरोधी टीमों की रणनीतियों के खिलाफ बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा.

