कश्मीर की नन्ही फैन ने कबीर खान से बताई अपनी ख्वाहिश... स्मृति मंधाना का जवाब जीत लेगा दिल

स्मृति मंधाना ने कश्मीर की आरू वैली की एक नन्ही फैन के लिए भावुक संदेश देकर दिल जीत लिया. वहीं, मैदान पर भी वह इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. महिला T20I में 4,000 रन पूरे करने से सिर्फ 18 रन दूर. हालिया महिला वर्ल्ड कप में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रेरणा बनकर उभरी हैं.

स्मृति मंधाना का कश्मीर की फैन को प्यारा रिस्पांस हो रहा वायरल (Photo: ITG)
स्मृति मंधाना का कश्मीर की फैन को प्यारा रिस्पांस हो रहा वायरल (Photo: ITG)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना ने कश्मीर की एक नन्ही फैन के लिए बेहद भावुक और दिल छू लेने वाला संदेश साझा किया. फिल्ममेकर कबीर खान ने कश्मीर यात्रा के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं, जिनमें उन्होंने आरू वैली में एक छोटी बच्ची से मुलाकात का ज़िक्र किया था. उस बच्ची ने कबीर खान से कहा कि वह स्मृति मंधाना की बहुत बड़ी फैन है.

मंधाना, जो 21 दिसंबर से शुरू हो रही भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज़ में खेलती नज़र आएंगी, ने जब यह पोस्ट देखी तो उन्होंने एक प्यारा सा जवाब दिया, जिसने सोशल मीडिया पर सभी का दिल जीत लिया.

कबीर खान ने क्या लिखा

कबीर खान ने लिखा, 'कश्मीर में कैमरे के साथ घूमना हमेशा जादुई होता है. जैसे आरू की वह छोटी बच्ची, जिसने मुझसे कहा कि मैं स्मृति मंधाना को बताऊं कि वह उसकी पसंदीदा खिलाड़ी हैं. उम्मीद है स्मृति यह पोस्ट देखें.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kabir Khan (@kabirkhankk)

मंधाना ने दिया ये जवाब

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्मृति मंधाना ने लिखा, 'कृपया आरू की उस नन्ही चैंप को मेरी तरफ से एक ज़ोरदार झप्पी देना और उसे बताना कि मैं भी उसके लिए चीयर कर रही हूं!'

यह भी पढ़ें: IND W vs SL W: मैदान में उतरते ही इतिहास रच देंगी स्मृति मंधाना-दीप्ति शर्मा, श्रीलंका के खिलाफ पहला टी20 आज

मंधाना की निगाहें ऐतिहासिक उपलब्धि पर

स्मृति मंधाना अब एक ऐतिहासिक मुकाम से बेहद करीब हैं. वह महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज़ बनने की दहलीज़ पर खड़ी हैं. यह उपलब्धि उन्हें रविवार को विशाखापत्तनम में चमारी अथापथ्थु की अगुआई वाली श्रीलंका टीम के खिलाफ पहले T20I में हासिल करने का मौका मिलेगा.

इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स थीं. मंधाना फिलहाल सिर्फ 18 रन दूर हैं. उन्होंने अब तक 153 T20I मैचों में 3,982 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत करीब 30, स्ट्राइक रेट लगभग 124, 1 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं.

महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन

मंधाना ने हाल ही में समाप्त हुए महिला वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया और भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई. फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की. इस टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना ने 9 मैचों में 434 रन बनाए, औसत 54.25 रहा. इसके साथ ही उन्होंने एक ही महिला वनडे वर्ल्ड कप में किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बनाया, जो पहले मिताली राज (409 रन, 2017) के नाम था.

उनकी इस शानदार पारी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक शतक, फाइनल में महत्वपूर्ण 45 रन, और पूरे टूर्नामेंट में निरंतर योगदान शामिल रहा. मंधाना टूर्नामेंट की रन तालिका में दूसरे स्थान पर रहीं और भारत की ऐतिहासिक सफलता की धुरी साबित हुईं.

---- समाप्त ----
