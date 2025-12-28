स्मृति मंधाना 10 हजारी क्लब में हुईं शामिल, ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी

भारतीय महिला स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपने शानदार करियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ ली है. उन्होंने रविवार, 28 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए चौथे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए. इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली मंधाना दुनिया की चौथी खिलाड़ी बनीं. उनसे पहले यह कारनामा भारत की मिताली राज, न्यूज़ीलैंड की सूज़ी बेट्स और इंग्लैंड की शार्लट एडवर्ड्स कर चुकी हैं.

श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज़ में अब तक मंधाना का प्रदर्शन औसत रहा था और इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 27 रनों की जरूरत थी. मंधाना ने इसी महीने की शुरुआत में पहले मुकाबले में महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4,000 रन भी पूरे किए थे और वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के बीच वह अपनी फॉर्म हासिल करने की कोशिश में थीं.

Just queen things 👑



Smriti Mandhana becomes the fastest to 10,000 international runs in women’s cricket.#INDvSL 4th T20I, LIVE NOW 👉 https://t.co/Azq3cj5z3w pic.twitter.com/FU2I7De2Na — Star Sports (@StarSportsIndia) December 28, 2025

मंधाना ने अपनी पारी की शुरुआत मैच की पहली ही गेंद पर चौके के साथ की और इसके तुरंत बाद एक और बाउंड्री लगाई, क्योंकि भारत बड़ा स्कोर खड़ा करने की मंशा से खेल रहा था. जहां शेफाली वर्मा आक्रामक भूमिका निभा रही थीं, वहीं मंधाना भी पीछे नहीं रहीं और उन्होंने भी कुछ शानदार चौके जमाए.

भारतीय सलामी बल्लेबाज़ ने सातवें ओवर में एक सिंगल के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 10,000 रन पूरे किए.

2026 होने वाला है खास

मंधाना का वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष का रिकॉर्ड भी बेहद खास रहा है. उन्होंने एक साल में 1352 रन बनाए, जो किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. भारतीय उपकप्तान के पास 2026 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनने का भी मौका है. वह इस समय मिताली राज से 868 रन पीछे हैं.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

* मिताली राज (भारत): 333 मैच, 10,868 रन

* सूज़ी बेट्स (न्यूज़ीलैंड): 355 मैच, 10,652 रन

* शार्लट एडवर्ड्स (इंग्लैंड): 309 मैच, 10,273 रन

* स्मृति मंधाना (भारत): 281 मैच, 10,000 रन*

* नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड): 278 मैच, 8,197 रन

* हरमनप्रीत कौर (भारत): 346 मैच, 8,088 रन

* मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया): 235 मैच, 8,007 रन

महिला टेस्ट क्रिकेट

मंधाना ने 7 टेस्ट मैचों में 12 पारियों में 629 रन बनाए हैं. उनका औसत 57.18 का है और सर्वोच्च स्कोर 149 रन है. इस फॉर्मेट में उनके नाम 2 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं.

महिला वनडे क्रिकेट

उन्होंने 117 वनडे मैचों में 117 पारियों में 5,322 रन बनाए हैं. उनका औसत 48.38 का है और सर्वोच्च स्कोर 136 रन है. वनडे में उन्होंने 14 शतक और 34 अर्धशतक लगाए हैं.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

मंधाना ने 157 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 112 रन है. इस फॉर्मेट में उनके नाम 1 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं.

