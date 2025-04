MS Dhoni CSK Captain IPL 2025: धोनी की कहानी... जिनके पीछे हाथ धो कर पड़ चुकी है कप्तानी, वो छोड़ते हैं और बार-बार लौट आती है

MS Dhoni returns as captain: महेंद्र सिंह धोनी...थाला... माही. एक बार फ‍िर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन गए हैं. 600 से ज्यादा दिनों के बाद उनकी बतौर कप्तान वापसी हुई है. आख‍िरी बार जब कप्तानी की थी तो चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को गुजरात टाइटंस (GT) के ख‍िलाफ मुकाबले में IPL फाइनल में जीत द‍िलाई थी. शुक्रवार (11 अप्रैल) को वो कोलकाता नाइट राइडर्स के ख‍िलाफ एमए च‍िदम्बरम में कप्तानी करते द‍िखेंगे. 2024 में उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ आए, कप्तानी संभाली. लेकिन वैसा कुछ नहीं कर पाए जो धोनी ने किया था. ऋतुराज धोनी के आसपास भी नहीं दिखे.

अब IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत खराब है, ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के कारण इस आईपीएल सीजन से फ‍िर बाहर हो गए हैं. कमान एक बार फ‍िर धोनी के हाथों में हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पांच मैचों में से 4 मैच गंवा चुकी है. अब चैलेंज धोनी के सामने हैं. क्योंकि वो एक बार फ‍िर उस टीम के कप्तान बने हैं, ज‍िसे उन्होंने अपनी कप्तानी के दम पर 5 बार चैम्प‍ियन बनाया है.

वैसै चेन्नई की टीम में धोनी 'थाला' हैं. थाला यानी लीडर. लीडर कभी भी पीछे नहीं हटता है. यही कारण है कि उन्होंने एक बार फ‍िर CSK की बागडोर संभाल ली है. इसी सीजन में 5 अप्रैल को दिल्ली कैप‍िटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेपॉक (एमए च‍िदम्बरम स्टेडियम) में मुकाबला हुआ. इस मैच को देखने धोनी के पिता पान स‍िंह और माता देवकी देवी पहुंची, पूरा पर‍िवार साथ था. तुरंत कयास लगने लगे कि 43 साल के धोनी आईपीएल से संन्यास लेने वाले हैं. क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि धोनी के माता-प‍िता उनका कोई मैच देखने पहुंचे हों. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे कयास धरे के धरे रह गए.

इस मैच के तुरंत बाद धोनी का एक पॉडकास्ट के माध्यम से बयान आया. ज‍िसमें माही ने कहा- मैं अभी भी आईपीएल में खेल रहा हूं. मैं चीजों को ईजी रखता हूं. अभी मैं 43 साल हूं और आईपीएल 2025 के खत्म होने होने तक 44 साल का हो जाऊंगा. इसके बाद मेरे पास 10 महीने का समय होगा कि मैं आगे खेल सकता हूं या नहीं. लेकिन इसका फैसला मैं अपनी बॉडी के आधार पर करूंगा.

5 अप्रैल को दिल्ली से हुए उस मुकाबले के बाद 8 अप्रैल को न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स के ख‍िलाफ हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हार मिली. चेन्नई प्वाइंट्स टेबल में ख‍िसकर नौवें नंबर पर पहुंच गई. लेकिन इन सबके बीच 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने X (एक्स) अकाउंट पर शाम के 6 बजकर 18 मिनट पर पोस्ट शेयर किया कि इंजर्ड ऋतुराज गायकवाड़ की जगह महेंद्र सिंह धोनी पूरे सीजन में कमान संभालेंगे. आईपीएल 2024 शुरू होने से ठीक एक दिन पहले थाला ने चौंकाया. तब उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई की कप्तानी की बैटन सौंपने का फैसला किया था.

🚨 OFFICIAL STATEMENT 🚨



Ruturaj Gaikwad ruled out of the season due to a hairline fracture of the elbow.



MS DHONI TO LEAD. 🦁



GET WELL SOON, RUTU ! ✨ 💛#WhistlePodu #Yellove🦁💛 pic.twitter.com/U0NsVhKlny