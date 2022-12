India vs Bangladesh Test: जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज ने दिखाया दम, कुलदीप यादव ने मैदान पर दिया मुहंतोड़ जवाब

India vs Bangladesh Test: बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे चटगांव टेस्ट मैच में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और स्पिनर कुलदीप यादव ने अपना दम दिखाया है. भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण कुछ महीनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. ऐसे में भारतीय टीम को एशिया कप, फिर टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद बांग्लादेश दौरे पर भी कमी महसूस हुई है.

मगर जैसे ही टेस्ट मैच का आगाज हुआ, वैसे ही मोहम्मद सिराज ने मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के पहले मुकाबले में बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी. सिराज ने शानदार खेल दिखाते हुए बांग्लादेश के तीन खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया.

सिराज ने ढहाया बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर

सिराज ने बांग्लादेश के टॉप बैटिंग ऑर्डर को ढहाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने चटगांव टेस्ट में 9 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए. सिराज ने पहले ओपनर नजमुल और जाकिर को शिकार बनाया. इसके बाद लिटन दास को भी क्लीन बोल्ड किया.

कुलदीप ने 5 साल में खेले सिर्फ 8 टेस्ट

जबकि सिराज का भरपूर साथ दिया स्पिनर कुलदीप यादव ने. इस लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज का टेस्ट करियर बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2017 में डेब्यू करने के बाद से अब तक कुलदीप ने सिर्फ 8 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 30 विकेट झटके हैं. ऐसे शानदार गेंदबाज को पांच साल में सिर्फ 8 टेस्ट खिलाना बड़े सवाल खड़े करता है.

That's Stumps on Day 2 of the first #BANvIND Test!



A dominating show with the ball by #TeamIndia! 👍👍



4⃣ wickets for @imkuldeep18

3⃣ wickets for @mdsirajofficial

1⃣ wicket for @y_umesh



Scorecard ▶️ https://t.co/CVZ44NpS5m pic.twitter.com/SkqzNIqlSj