'फिटनेस साबित हो चुकी, IPL में दम दिखाएं...', मोहम्मद शमी को इरफान पठान ने दी बड़ी सलाह

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार (3 जनवरी) को किया गया था. कप्तान शुभमन गिल, उप-कप्तान श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई. वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को फिर निराशा हाथ लगी और उन्हें 11 जनवरी से होने वाली इस सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया.

और पढ़ें

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि मोहम्मद शमी अभी भी वापसी कर सकते हैं. शमी ने भारतीय टीम के लिए आखिरी मैच आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था और उसके बाद टीम में जगह नहीं बना सके हैं. पठान का कहना है कि शमी के पास अभी भी वह क्षमता और अनुभव है, जो उन्हें राष्ट्रीय टीम में वापसी का अवसर दिला सकता है.

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'सबसे बड़ी चर्चा का विषय मोहम्मद शमी हैं. उनका भविष्य क्या है? वो ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने हाल ही में डेब्यू किया और कुछ मैचों के बाद बाहर हो गए. उन्होंने 450–500 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है. इतने विकेट लेने के बाद अगर फिटनेस पर सवाल उठते हैं, तो यह सामान्य प्रक्रिया है. क्रिकेट खेलते हुए हर खिलाड़ी को खुद को साबित करना पड़ता है.'

Advertisement

फिटनेस पर सवाल खत्म हो चुके हैं: पठान

इरफान पठान ने आगे कहा कि शमी को IPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम में वापसी का रास्ता बनाना चाहिए. पठान कहते हैं, 'शमी पहले ही 200 ओवर बॉल कर चुके हैं. अब अगर फिटनेस पर सवाल उठते हैं, तो वह पहले ही साबित हो चुकी है. मेरा मानना है कि उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नई गेंद से गेंदबाजी करनी चाहिए, अपना दम दिखाना चाहिए और धमाकेदार प्रदर्शन करना चाहिए. आईपीएल पूरा विश्व देखता है, और यहां अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें टीम में वापस बुलाया जाना मुश्किल नहीं होगा. उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए.'

मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस सत्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 200 ओवर से अधिक बॉल की है और 47 विकेट लिए हैं. मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शमी बंगाल की तरफ से शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने सात पारियों में 14.93 की औसत और 8.90 की इकोनमी रेट से 16 विकेट झटके. विजय हजारे ट्रॉफी के बाद शमी रणजी ट्रॉफी के बचे हुए मैच खेलेंगे और फिर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए शिरकत करेंगे.

Advertisement

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान*), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

---- समाप्त ----