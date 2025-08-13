scorecardresearch
 

'ऐसे कौन लीव करता है...', पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद र‍िजवान कर बैठे 'महाब्लंडर', लोग उड़ा रहे मजाक

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे वन-डे मैच में पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान से बड़ी चूक हो गई. जिसके बाद क्रिकेट फैन्स उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. दरअसल, रिजवान इस मैच में बिना खाता खोले ही अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए. वह जेडन सील्स की इन-स्विंग गेंद को गलत समझ बैठे और उसे छोड़ दिया. जो स्विंग होकर सीधे स्टंप्स से टकरा गई.

मोहम्मद रिजवान वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ कुछ इस अंदाज में आउट हुए (Photo: AFP)
मोहम्मद रिजवान वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ कुछ इस अंदाज में आउट हुए (Photo: AFP)

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे वन-डे मैच में पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान से 'महाब्लंडर' हो गया, इसके बाद उन्हें सोशल मीड‍िया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. रिजवान पहली ही गेंद पर आउट हो गए . जिस तरह वो आउट हुए, वो बेहद अजीबोगरीब तरीका रहा. 

दरअसल, 8 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान रिजवान क्रीज पर आए और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड हो गए. फॉर्म में चल रहे जेडन सील्स ने पहले अब्दुल्ला शफीक को पवेलियन भेजा और उसके बाद रिजवान को अगली ही गेंद पर बोल्ड कर चलता किया. यानी र‍िजवान गोल्डन डक पर आउट हुए. 

रिजवान ने सील्स की इन-स्विंग गेंद को छोड़ दिया. उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और गेंद स्टंप्स के ऊपर जा लगी. उनके इस तरीके से आउट होने के बाद क्रिकेट फैन्स उनका जमकर मजाक उड़ा रहे है. फैन्स ने तो इसे साल का सबसे खराब लीव भी बता दिया है.

मोहम्मद रिजवान के लिए यह सीरीज बेहद निराशजनक रही है. उन्होंने इस सीरीज में 3 मैचों में 63.89 के एवरेज से सिर्फ 69 रन बनाए हैं. जेडन सील्स ने इस मैच में मात्र 18 रन देकर सर्वाधिक 6 विकेट झटके. उन्हें इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया.

क्या रहा वेस्टइंडीज-पाक‍िस्तान तीसरे ODI का रिजल्ट?

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में  202 रन से हराया. इस एकतरफा जीत के बाद वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की टी-20 सीरीज को 2-1 से जीत ली. यह 34 साल में पहली बार है, जब वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को किसी वन-डे सीरीज में शिकस्त दी है. टीम ने आखिरी बार 1991 में पाकिस्तान को हराया था. 

त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियन में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 293 रन बनाए. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 रन पर ही सिमट गई. इस जीत के हीरो जेडन सील्स रहे जिन्होंने 6 विकेट लिए. बल्लेबाजी में कप्तान शाई होप ने 120 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली. 

कैसा रहा पाकिस्तान का वेस्टइंडीज दौरा?

वेस्टइंडीज दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम के लिए यह दौरा ठीक-ठाक रहा. टीम ने यहां 31 जुलाई से 12 अगस्त तक मेजबान के साथ 3 मैचों की टी-20 और वन-डे सीरीज खेली. जिसमें पहले पाकिस्तान ने टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया. वहीं, वेस्टइंडीज ने वन-डे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. 

 

