4,6,6,4... टी20 वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में ये स्टार क्रिकेटर, जड़ा ताबड़तोड़ शतक

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. यह मार्की टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होना है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन कर विपक्षी टीम्स को वॉर्निंग दी है. मार्श ने बिग बैश लीग (BBL) के मैच नंबर-19 में होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा. यह मुकाबला 1 जनवरी को होबार्ट के ऐतिहासिक बेलरीव ओवल मैदान पर खेला गया.

पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए ओपनिंग करने उतरे मिचेल मार्श ने 58 गेंदों पर 105 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. यह उनके करियर का सबसे तेज T20 शतक रहा. मार्श ने बता दिया कि वह आगामी वर्ल्ड कप में कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं. दिलचस्प बात यह रही कि इसी दिन ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था, जिसका कप्तान मार्श को ही बनाया गया है. मार्श ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं के फैसले पर भी मुहर लगा दी.

मिचेल मार्श ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए. उन्होंने महज 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए. 14वें ओवर में उन्होंने मिचेल ओवेन को निशाना बनाते हुए 4, 6, 6 और 4 रन बटोरे, जिससे पर्थ स्कॉर्चर्स की पारी को जबरदस्त रफ्तार मिल गई.

मार्श ने हासिल की ये खास उपलब्धि

इस शानदार पारी के दौरान मिचेल मार्श ने बीबएल में 2000 रन पूरे किए और टूर्नामेंट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हो गए. उनकी अगुवाई में पर्थ स्कॉर्चर्स ने 20 ओवर में 229/3 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो होबार्ट हरिकेन्स के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य साबित हुआ. होबार्ट की टीम 9 विकेट पर 189 रन ही बना सकी और उसे 40 रनों से हार झेलनी पड़ी.

मिचेल मार्श को एरॉन हार्डी से शानदार सपोर्ट मिला, जिन्होंने सिर्फ 43 गेंदों में 94 रन की तूफानी पारी खेली. हार्डी ने अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए. फिन एलन (16 रन) और कूपर कॉनॉली (4 रन) कुछ खास नहीं कर सके. हरिकेन्स के गेंदबाज स्कॉर्चर्स की बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए. क्रिस जॉर्डन ने अपने कोटे में 41 रन लुटाए, जबकि तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ सबसे महंगे साबित हुए और उन्होंने 61 रन खर्च किए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट गई है. टीम अपना पहला मुकाबला 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप-बी में ओमान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका जैसी टीमों से मुकाबला करना है. मिचेल मार्श के इस बेहतरीन फॉर्म ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में जबरदस्त आत्मविश्वास भर दिया है. अगर वह इसी लय में खेले, तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा.

