aaj tak epaper in hindi

'बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से हटकर...', अंग्रेज द‍िग्गज मार्क बुचर ने दी ICC को नसीहत, बोले- अब इसे म‍िसाल बनाएं

मार्क बुचर ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने को क्रिकेट के लिए मिसाल बताया है. उनका कहना है कि सुरक्षा या किसी भी कारण से खेलने से इनकार करने वाली टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर अगली योग्य टीम को मौका दिया जाना चाहिए. बुचर ने खेल की साख को पैसों से ऊपर रखने पर जोर दिया.

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेल रही है (Photo: AFP)
इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर मार्क बुचर (Mark Butcher) ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने को क्रिकेट के लिए एक अहम मोड़ बताया है. बुचर का मानना है कि इस फैसले को आने वाले सभी ICC टूर्नामेंट्स के लिए एक स्थायी मिसाल (Precedent) के तौर पर अपनाया जाना चाहिए, ताकि खेल की साख बनी रहे.

Wisden Cricket Weekly पॉडकास्ट पर बोलते हुए बुचर ने बांग्लादेश के आखिरी समय पर टूर्नामेंट से हटने को अव्यवस्था करार दिया. उन्होंने इस मामले की तुलना भारत के 2025 चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न जाने के फैसले से की, जहां भारत ने अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेले थे.

बुचर ने कहा कि क्रिकेट के इतिहास में कई बार टूर्नामेंट्स को किसी एक टीम के हिसाब से बदला गया है, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा जरूरत से ज्यादा होने लगा है. उनके मुताबिक, ICC के पास अब साफ विकल्प होना चाहिए. अगर कोई टीम सुरक्षा या किसी और कारण से खेलने से मना करती है, तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर अगली योग्य टीम को मौका दिया जाए.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा- या तो आप जाकर खेलें और अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, जैसा कई देशों ने किया है, या फिर टूर्नामेंट से हट जाएं. उसके बाद किसी और टीम को मौका मिलना चाहिए.

बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया था. लंबी बातचीत के बाद ICC ने 24 जनवरी को बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.

बुचर ने यह भी कहा कि खेल की ईमानदारी को पैसों से ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने माना कि हर देश की स्थिति भारत जैसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए. पाकिस्तान की स्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाए, जो बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा हुआ था, लेकिन अंत में टूर्नामेंट से हटने की स्थिति में नहीं है. बुचर के मुताबिक- भविष्य में ऐसे विवादों से बचने का यही एकमात्र तरीका है, अगर समस्या आपकी है, तो आप हटें, टूर्नामेंट आगे बढ़े.

 

