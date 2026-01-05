scorecardresearch
 
WPL: हरमनप्रीत के बाद जेमिमा को मिले भारत की कप्तानी, दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने गिनाई खूबियां

मैरिज़ान कैप ने जेमिमा रोड्रिग्स को हरमनप्रीत कौर के बाद भारत की अगली कप्तान बनने के लिए सबसे उपयुक्त बताया है. जेमिमा को 2026 डब्ल्यूपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी सौंपी गई है. कैप के मुताबिक जेमिमा में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व और टीम को साथ लेकर चलने की काबिलियत है.

WPL में जेमिमा को मिली है दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी (Photo: ITG)
WPL में जेमिमा को मिली है दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी (Photo: ITG)

महिला प्रीमियर लीग (WPL) का आगाज 9 जनवरी से होने जा रहा है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी मैरिज़ान कैप ने जेमिमा रोड्रिग्स को हरमनप्रीत कौर के बाद भारत की अगली कप्तान बनने के लिए समर्थन दिया है. जेमिमा को हाल ही में 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कप्तान नियुक्त किया गया है. उन्होंने मेग लैनिंग की जगह ली है, जो अब यूपी वॉरियर्ज़ की कप्तानी संभालेंगी.

हालांकि जेमिमा घरेलू क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक न तो भारतीय राष्ट्रीय टीम और न ही डब्ल्यूपीएल में कप्तानी की है. कैप का मानना है कि जेमिमा के पास सही व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता है और अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी में वह इस भूमिका में जरूर निखरेंगी.

कैप ने जेमिमा का किया समर्थन

क्रिकबज़ को दिए इंटरव्यू में कैप ने कहा, 'मैंने कुछ साल पहले ही कहा था कि जेमिमा को भारत की अगली कप्तान होना चाहिए. वह हमेशा से एक लीडर रही हैं. उनका व्यक्तित्व, लोगों को साथ लेकर चलने का तरीका, दूसरों की परवाह करना ये सब बहुत मायने रखता है. यहां तक कि अनुभवी कप्तानों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जेमिमा के आसपास कई सीनियर खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि वह इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ेंगी.

महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद जेमिमा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. उस टूर्नामेंट में भारत ने खिताब अपने नाम किया था. सेमीफाइनल में जेमिमा ने अपना पहला वर्ल्ड कप शतक लगाया, जिससे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का शानदार सफर खत्म हो गया. हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए धीमी रही थी, जहां उन्होंने कुछ मैचों में खाता भी नहीं खोला था.

कैप ने यह भी स्वीकार किया कि कप्तान के रूप में मेग लैनिंग को खोना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा झटका है. लैनिंग ने डब्ल्यूपीएल के तीनों सीज़न में टीम को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचाया और दो बार उपविजेता बनाया. कप्तान के तौर पर पांच वर्ल्ड कप खिताब जीत चुकी लैनिंग, डब्ल्यूपीएल इतिहास की तीसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी हैं. दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत शनिवार, 10 जनवरी को दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ नवी मुंबई में करेगी.

---- समाप्त ----
