'ये सब गॉड की प्लानिंग थी...', जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया पर मिली 'महाजीत' को किया याद

भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीता था. खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को परास्त किया था. भारतीय टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, ऐसे में उसके लिए ये ऐतिहासिक पल रहा. भारतीय टीम की खिताबी जीत में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा की अहम भूमिका रही. जेमिमा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार शतक जड़कर टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई थी. जबकि दीप्ति और शेफाली ने फाइनल में गेंद और बल्ले से कहर ढाया.

अब भारत की चैम्पियन बेटियों जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने 11 दिसंबर (गुरुवार) को एजेंडा आजतक के सेशन 'म्हारी छोरियां छोरों से कम है के!' में हिस्सा लिया. इस दौरान तीनों खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की खिताबी जीत के साथ-साथ अपने करियर से जुड़ी यादों को साझा किया. जेमिमा से इस दौरान ऑसट्रेलिया के खिलाफ मिली सेमीफाइनल की 'महाजीत' का जिक्र किया.

जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, 'वो रात (सेमीफाइनल) काफी स्पेशल था. हम हमेशा नजदीक आकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे हैं. सेमीफाइनल वो भी भारत में अपने होमग्रउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. मेरे माता-पिता भी मौजूद थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद मैं क्या महसूस कर रही थी, इसे बता नहीं सकती. ये गॉड प्लान था.'

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने 339 रनों के बड़े टारगेट का पीछा कर लिया था. उस मैच में जेमिमा रोड्रिग्स ने 14 चौके की मदद से 134 गेंदों पर नाबाद 127 रन बनाए थे. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 89 रनों की इनिंग्स खेली थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम बड़े मैचों में पराजित होती रही है, ऐसे में इस जीत ने टीम की खिताबी जीत का सफर आसान कर दिया था.

शेफाली वर्मा ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, 'दीप्ति शर्मा और मैंने वर्ल्ड कप के बाद काफी यात्रा की है. अब हमे लोग पहचान रहे हैं और सेल्फी खींचना चाहते हैं. ये अच्छी बात है और बुरी बात भी. आज के समय हम उस जगह नहीं जा सकते, जो दिल के करीब है. हमलोग आपस में बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद लाइफ चेंज हो जाती है. अब हमें इसकी आदत लगानी है. अब हम सभी का माइंडसेट टी20 वर्ल्ड की तरफ जा चुका है. हम सभी ने उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है.'

दीप्ति शर्मा ने बताया, 'उसके बाद (वर्ल्ड कप जीत) लाइफ काफी चेंज हुई है. जब भी एयरपोर्ट पर जाते है या विमान से उतरते हैं, काफी सारे लोग सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए आ जाते हैं. ये अच्छा भी है. इतने सारे लोग विमेंस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं. विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ने हमें बहुत कुछ दिया है.'

