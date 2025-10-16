scorecardresearch
 

कुलदीप OUT, अक्षर IN, हार्द‍िक की जगह कौन... ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ पहले ODI में कैसी होगी टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11? आकाश चोपड़ा ने बताया

भारतीय क्रिकेट टीम अब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. लेकिन इस मुकाबले में प्लेइंग 11 कैसी होगी, इसे लेकर पूर्व क्रिकेटर और आकाश चोपड़ा ने अपना व‍िश्लेषण किया है.

कुलदीप यादव को आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 में नहीं चुना है (Photo: BCCI)
Team India playing 11 vs Australia Perth ODI: Mभारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच बहुप्रतीक्ष‍ित 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत पर्थ में 19 स‍ितंबर (रव‍िवार) से हो रही है. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा. 15 सदस्यीय वनडे टीम में से कौन से ख‍िलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे. इसे लेकर आकाश चोपड़ा ने व‍िश्लेषण किया है. 

स्टार स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकाश चोपड़ा ने बताया पर्थ में कैसी टीम इंड‍िया प्लेइंग 11 खेलने के लिए उतरनी चाहिए. आकाश चोपड़ा ने प्लेइंग 11 में बतौर ओपनर रोहित शर्मा, शुभमन गिल को जगह दी है. वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली रहेंगे. ध्यान रहे रोह‍ित और कोहली चैम्प‍ियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट खेलने उतर रहे हैं. 

वहीं चौथे नंबर पर आकाश चोपड़ा ने टीम इंड‍िया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को चुना है. पांचवें नंबर पर केएल राहुल बैट‍िंग लाइनअप में हैं; चूंकि हार्द‍िक पंड्या इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हैं. ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी उनकी जगह 'लाइक फॉर लाइक' (एक जैसा) र‍िप्लेसमेंट रहेंगे. 

वहीं टीम इंड‍िया के स्प‍िन गेंदबाजी अटैक के लिए आकाश चोपड़ा ने ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल और वॉश‍िंगटन सुंदर को सेलेक्ट किया है. वहीं उन्होंने कुलदीप यादव को टीम से बाहर रखा है, जो हाल में दिल्ली टेस्ट के दौरान वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 'प्लेयर ऑफ द मैच' थे.  वहीं 3 पेसर्स के रूप में प्लेइंग 11 में आकाश चोपड़ा ने हर्ष‍ित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को मौका दिया है. 

AUS बनाम IND 2025 पहले ODI के लिए आकाश चोपड़ा की प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह 

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI  टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल 
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी

 

