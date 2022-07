KL Rahul: वेस्टइंडीज पहुंचे रोहित-पंत, इस बड़े प्लेयर के नहीं दिखने से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

टीम इंडिया को 29 जुलाई से वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टी-20 सीरीज़ खेलनी है. अभी वनडे सीरीज का एक मैच बाकी है और 27 जुलाई को दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. टी-20 सीरीज़ खेलने के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा समेत अन्य कई प्लेयर्स त्रिनिनाद पहुंच गए हैं. बीसीसीआई ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सभी प्लेयर्स होटल पहुंचते दिख रहे हैं. लेकिन फैन्स को एक प्लेयर नहीं दिखा तो सभी की टेंशन बढ़ गई.

बीसीसीआई ने मंगलवार को खिलाड़ियों के वेस्टइंडीज़ पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया. इसमें कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन समेत अन्य कई प्लेयर्स हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने वनडे सीरीज़ में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फैन्स को जिस प्लेयर के बारे में कुछ पता नहीं लगा वह केएल राहुल थे.

केएल राहुल को टी-20 सीरीज में शामिल किया गया था, वह चोट की वजह से वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे. वेस्टइंडीज़ रवाना होने से पहले केएल राहुल बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में थे. जब टीम इंडिया को टी-20 सीरीज के लिए जब रवाना होना था, उससे पहले ही केएल राहुल को कोरोना हो गया था.

Bro where is kl rahul ??

Any news on KL Rahul!!! @klrahul @BCCI pic.twitter.com/zdirzB9cj2

Where is KL Rahul @klrahul

फैन्स ने बीसीसीआई के वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछा कि केएल राहुल कहां हैं? केएल राहुल का फिटनेस अपडेट क्या है? क्या केएल राहुल वेस्टइंडीज़ दौरे से बाहर हो गए हैं? ऐसे ही सवालों से बीसीसीआई के ट्वीट का कमेंट सेक्शन भरा रहा.

Looks like kl is ruled out