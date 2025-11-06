scorecardresearch
 

VIDEO: कौन है जो टीम को हंसाता है? PM मोदी ने पूछा सवाल, क्रांत‍ि गौड़ ने लिया जेमिमा रोड्र‍िग्स का नाम, फ‍िर...

वर्ल्ड कप व‍िजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पीएम नरेंद्र मोदी की बुधवार को मुलाकात हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने टीम से कई सवाल पूछे. पीएम ने इस दौरान टीम इंड‍िया से यह भी पूछा कि आख‍िर वो कौन है, जो इस टीम को हंसाता है.

पीएम मोदी ने बुधवार को भारतीय महिला टीम से मुलाकात की थी, इसका पूरा वीडियो गुरुवार को जारी हुआ (Photo: Screengrab)
पीएम मोदी ने बुधवार को भारतीय महिला टीम से मुलाकात की थी, इसका पूरा वीडियो गुरुवार को जारी हुआ (Photo: Screengrab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वनडे वर्ल्ड कप चैम्प‍ियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बुधवार को मुलाकात हुई.  इस दौरान पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सफर पर बात की. वहीं पीएम मोदी ने टीम से कई इस दौरान कई सवाल भी पूछे. एक सवाल तो ऐसा था, जिस पर सभी लोग ठहाके लगाने लगे. 

पीएम मोदी ने इस दौरान हेड कोच अमोल मजूमदार, कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृत‍ि मंधाना, जेम‍िमा रोड्र‍िग्स, स्नेह राणा, दीप्त‍ि शर्मा, क्रांत‍ि गौड़ से बात की. पीएम मोदी ने इस दौरान सवालों के दौर में एक सवाल यह भी पूछा कि आख‍िर इस टीम में कौन है जो हंसाता है? 

VIDEO: जब पीएम मोदी ने पूछा, कौन जो टीम इंड‍िया को हंसाता है (6:25 सेकंड)

PM मोदी के इस सवाल पर क्रांति गौड़ ने तपाक से कहा-जेमी (जेम‍िमा रोड्र‍िग्स) दी हैं ना... इस पर जेमिमा ने हैरानी भरे अंदाज में कहा- मैं... फ‍िर उन्होंने कहा कि सर मेरे अलावा हरलीन देओल भी हैं, जो टीम को साथ लाने में कोश‍िश करती हैं. 
हरलीन ने भी जेमिमा की बातों पर हामी भरते हुए कहा- हां सर, टीम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो माहौल को लाइट रखे. मुझे अच्छा लगता है जब मेरे आसपास लोग खुश रहे. 

इस पर तुरंत पीएम मोदी ने कहा तो यहां भी आपने कुछ किया होगा? इस पर हरलीन ने कहा-नहीं सर, इन लोगों ने मुझे डांट दिया था. और कहा था कि तुम शांत रहो. हरलीन की यह यह बात सुनते PM मोदी समेत टीम इंड‍िया के कई सदस्य हंसने लगे. 

 

