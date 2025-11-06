प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वनडे वर्ल्ड कप चैम्प‍ियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बुधवार को मुलाकात हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सफर पर बात की. वहीं पीएम मोदी ने टीम से कई इस दौरान कई सवाल भी पूछे. एक सवाल तो ऐसा था, जिस पर सभी लोग ठहाके लगाने लगे.

पीएम मोदी ने इस दौरान हेड कोच अमोल मजूमदार, कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृत‍ि मंधाना, जेम‍िमा रोड्र‍िग्स, स्नेह राणा, दीप्त‍ि शर्मा, क्रांत‍ि गौड़ से बात की. पीएम मोदी ने इस दौरान सवालों के दौर में एक सवाल यह भी पूछा कि आख‍िर इस टीम में कौन है जो हंसाता है?

VIDEO: जब पीएम मोदी ने पूछा, कौन जो टीम इंड‍िया को हंसाता है (6:25 सेकंड)



PM मोदी के इस सवाल पर क्रांति गौड़ ने तपाक से कहा-जेमी (जेम‍िमा रोड्र‍िग्स) दी हैं ना... इस पर जेमिमा ने हैरानी भरे अंदाज में कहा- मैं... फ‍िर उन्होंने कहा कि सर मेरे अलावा हरलीन देओल भी हैं, जो टीम को साथ लाने में कोश‍िश करती हैं.

यह भी पढ़ें: भगवान राम और हनुमान का जिक्र, अमनजोत का जगल‍िंग कैच... PM मोदी ने हरमन ब्रिगेड से क्या-क्या बातें कीं, VIDEO

Advertisement

हरलीन ने भी जेमिमा की बातों पर हामी भरते हुए कहा- हां सर, टीम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो माहौल को लाइट रखे. मुझे अच्छा लगता है जब मेरे आसपास लोग खुश रहे.



यह भी पढ़ें: '...तो ट्रोलिंग सेना पीछे पड़ गई', पीएम मोदी ने क्यों किया वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम की 3 हार का जिक्र? VIDEO

इस पर तुरंत पीएम मोदी ने कहा तो यहां भी आपने कुछ किया होगा? इस पर हरलीन ने कहा-नहीं सर, इन लोगों ने मुझे डांट दिया था. और कहा था कि तुम शांत रहो. हरलीन की यह यह बात सुनते PM मोदी समेत टीम इंड‍िया के कई सदस्य हंसने लगे.

---- समाप्त ----